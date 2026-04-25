Kirkkohallitukselta merkittävä avustus kirkon paanukaton korjaukseen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KIRKKOHALLITUS MYÖNSI Hollolan seurakunnalle 361 900 euron suuruisen avustuksen Kuhmoisten kirkon paanukaton korjaukseen, tiedottaa Hollolan seurakunta. Summa vastaa enimmäismäärää eli 70 prosenttia hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta. Kuhmoisten kirkon katon välttämättömillä korjaustoimenpiteillä turvataan arvokkaan kirkkorakennuksen säilyminen ja käyttö myös tuleville sukupolville. Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Keijo Kokon mukaan remontti toteutetaan näillä näkymin vuonna 2027.
Kirkkohallitus jakaa korjaus- ja konservointiavustusta seurakunnilla kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoa varten. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 92 kappaletta 70 eri seurakuntataloudesta. Avustuksia haettiin 48,3 miljoonan euron edestä, mutta sitä myönnettiin vain hieman päälle yhdeksän miljoonaa euroa.
Hollolan seurakunnan tiedotteeen mukaan kirkollisten rakennusten korjausavustukset ovat osa laajempaa yhteiskunnallista tehtävää. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rakennukset muodostavat merkittävän osan kansallisesta kulttuuriperinnöstä. Valtion osallistuminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten remonttien rahoitukseen perustuu siihen, että kirkot ovat koko yhteiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä, rakennukset palvelevat myös muuta kuin seurakunnallista käyttöä ja koska historillisten kohteiden säilyttäminen on kansallinen tehtävä.
Kuhmoisten kirkko on rakennettu vuosina 1784-1785. Syksyllä Kuhmoisissa vietetään kirkon 240-vuotisjuhlia.