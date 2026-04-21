Pääkkäri: Käytännöllinen ja laaja-alainen hyte

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

LYHENNE SOTE alkaa olla suurelle yleisölle tuttu, mutta miten on hyten laita? Se on vakiintunut käyttöön sanoista hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mikä puolestaan on yksi kuntien lakisääteisistä tehtävistä.

Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on jaettu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Sosiaali- ja terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Niin ikään laki velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Kuhmoisten tällä hetkellä voimassa oleva laaja hyvinvointikertomus on ajoitettu vuosille 2023–2026, joten uutta lienee odotettavissa.

Tiedon keräämiseen ja terveydenedistämisaktiivisuuden kuvaamiseen käytetään TEAviisareita. Niiden avulla kunnista kerätyt tiedot ovat kaikkien luettavissa verkossa. Viime viikon maanantaina pidettyä kunnanvaltuuston kokousta seuranneiden ei tarvitse säikähtää – TEAviisarit ovat paljon selkeämpiä kuin se kuntaliitolta tuleva työkalu, jota vuosittain laadittavassa hyvinvointiraportissa käytetään.

TEAviisarit ovat konkreettisuudessaan käyttökelpoisia. Niiden avulla tehtävä pisteiden keruu ei kuitenkaan ole pelkästään kuntalaisten parissa ja heille näkyväksi tehtävää työtä. Viisareiden tarkempi tutkiminen paljastaa, että kyse on paljon myös kirjaamisesta ja raportoinnista. Esimerkiksi se, että kunnassa on liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä, tuo kunnalle sata pistettä. Ilmeisesti kuitenkin poikkihallinnollinen liikkumisohjelma on laatimatta, jolloin pisteet liikunnan edistäminen strategioissa -kohdassa jäävät vähäisiksi.

Hyte-työ ei ole pelkästään sivistystoimen alaista toimintaa, vaan sitä tehdään kaikilla toimialoilla. Tehdyillä päätöksillä on vaikutusta kuntalaisiin, koskivat ne sitten liikenneratkaisuja, kaavoitusta, työllisyyttä tai katujen kunnossa pitoa. Hyte-alueen laajuus ja monipuolisuus on haaste, sillä yksi yksittäinen toimi, kuten pitkän liikuntavälitunnin lisääminen koulupäiviin, ei automaattisesti lisää kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Mutta se on yksi perusopetuksen indikaattoreissa huomioitu tekijä, josta napsahtaa kunnalle sata pistettä.

Hyte-työn taloudellisesta merkityksestä kerrotaan lehden sivulla kolme. Pieni se ei tämän kokoisessa kunnassa ole.

Katja Sirviö