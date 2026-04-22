Kunnanhallitus päätti kesäsuluista ja jakoi avustusta Ester Uotilan stipendirahastosta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

TYÖSUHDEPOLKYPYÖRÄEDUN VOIMASSAOLO Kuhmoisten kunnassa päättyy, eikä uusia sopimuksia enää laadita, päätti kunnanhallitus maanantaisessa kokouksessaan. Syynä on se, että työsuhdepolkupyöräetujen veroetu poistui vuoden 2026 alusta lukien. Etuuden verovapauden poistaminen koskee sopimuksia, jotka on tehty huhtikuussa 2025 tai sen jälkeen. Ennen 24. huhtikuuta 2025 tehtyjen sopimusten veroetuus säilyy ennallaan.

Kuhmoisten kunnan työntekijöistä kahdeksalla on voimassa oleva työsuhdepolkupyöräetusopimus. Kahdessa sopimuksessa säilyy veroetuus.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto on suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 15. toukokuuta. Lisäksi se päätti, että tekninen toimisto on suljettuna heinäkuussa kolmen viikon ajan ja sekä hallinto- että sivistystoimisto ovat suljettuina neljän viikon ajan heinäkuussa.

Ester Uotilan stipendirahaston apuraha oli haettavissa tämän vuoden alussa ja määräaikana saapui yksi hakemus. Kunnanhallitus päätti myöntää Olli-Pekka Nuuttilalle 20 000 euron suuruisen apurahan tutkimushankkeelle ”matalin kestävyyskuntoon ja sydän- ja verisuoniterveyteen vaikuttava harjoitusteho vähän liikkuvilla”. Nuuttila on kuhmoislaislähtöinen liikuntatieteiden tohtori sekä liikuntafysiologi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta on ilmoittanut eroavansa yhtenäiskoulun c-rakennuksen suunnittelun tueksi perustetusta ohjausryhmästä. Pitkäranta toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Jarmo Rantalan sekä varapuheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan Ville Lehtosen. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat tekninen johtaja Virve Toukola, sivistystoimenjohtaja Pertti Terho, projektiteknikko Reetta Poikonen, rehtori Juha Nupponen, kasvatus- ja opetusjaoston puheenjohtaja Kati Hattunen sekä valtuutettu Eero Ikonen.