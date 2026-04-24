Osayleiskaavatyö jatkuu maastokäynneillä – rakennuksia valokuvataan lisätietojen saamiseksi

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KESKUSTAN osayleiskaavatyö jatkuu maastokäynneillä rakennetulla alueella. Kuhmoisten keskustan osayleiskaavatyö on alkanut vuonna 2021, ja osayleiskaavasta saatujen viranomaislausuntojen perusteella rakennusinventoinnin valokuvasisältöä on tarpeen täydentää. Näin ollen FCG Finnish Consulting Group tekee Kuhmoisten keskustassa uuden maastokäynnin, jonka yhteydessä kuvataan rakennettuja alueita. Niitä maanomistajia, joiden kiinteistöillä arvioidaan olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, on tiedotettu asiasta.

Rakennusinventoinnin maastotyöt tekee rakennusarkkitehti Olli Kortelainen alustavan tiedon mukaan viikolla 18 tai 19. Työn yhteydessä kuvataan suunnittelualueen rakennuksia ja rakennettuja alueita. Kortelainen kiertää teillä ja tarvittaessa pihoissa valokuvaamassa rakennuksia ulkopäin.

Kiinteistön omistajan ei tarvitse olla paikalla maastotöiden aikaan. Halutessaan hän voi kieltää pihapiiristä käsin valokuvaamisen. Rakennuksen sisätiloja ei inventoida eikä valokuvata, eikä inventoija käy sisätiloissa.

Inventointitietoja hyödynnetään osayleiskaavan suunnittelussa esimerkiksi yksittäisten rakennusten tai aluekokonaisuuksien suojeluarvoa pohdittaessa. Jatkossa inventointietoja voidaan hyödyntää muun muassa purku-, ja rakentamislupien yhteydessä.