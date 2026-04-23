Kuhmoinen säästyi tuulituhoilta, vain Teboilin kyltti nurin

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
KESKIVIIKON JA torstain välinen tuulinen yö ei tiettävästi aiheuttanut vahinkoja Kuhmoisissa.
– Teboilin kyltti näkyi olevan nurin, mutta jos jotain muita pieniä myrskyvahinkoja on ollut, niin ainakaan meille ei ole tullut tietoa, Kuhmoisten VPK:n toiminnanjohtaja Juha Karppinen kertoi torstaina.
Toimettomana Kuhmoisten VPK:n ei tarvinnut kuitenkaan olla, sillä se oli apuna sammuttamassa maastopaloa Pälkäneen Rautajärvellä. Aamulehden saamien tietojen mukaan Pälkäneellä paloi aluskasvillisuutta ainakin kolmen hehtaarin alueella.
Pirkanmaan pelastuslaitos oli arvioinut, että palo olisi saanut alkunsa sähköjohdosta, jonka päälle tuuli kaatoi tai katkaisi puun. Sammutustyöt kestivät torstaiaamuun asti.