Kuhmoinen ja neljä muuta kuntaa suunnittelevat yhteistyötä perusopetuksen turvaamiseksi

Kuva: Kuhmoisten Sanomien arkisto

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNTA osallistuu yhteistyöhankkeeseen Mänttä-Vilppulan, Virtojen, Juupajoen ja Ruoveden kanssa, päätti sivistyslautakunta torstaina pitämässä kokouksessaan.

Hankkeen tavoitteena on kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden turvaamiseksi koko maan alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi tammikuussa valtionavustushaun kuntien keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi perusopetuksen järjestämisessä, ja päätös avustuksista tehdään kesällä 2026. Orivesi ei ole osallistumassa hankehakuun, mutta toimii yhteistyökumppanina, mikäli hankeavustus saadaan.

Haettavissa olevalla avustuksella vahvistetaan lasten sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja edistetään lähikouluperiaatteen toteutumista kuntarajat ylittäen. Avustus kohdentuu erityisesti väestökehitykseltä vaikeassa asemassa oleviin pieneneviin kuntiin, ja sen hakemisessa edellytetään kuntien yhteistyöhankkeita.

Hankkeen suurin yksittäinen kustannus syntyy hankekoordinaattorin palkka- ja työvälinekuluista, jotka ovat arviolta 138 000 euroa. Lisäksi kustannuksia syntyy matkakuluista, henkilöstön koulutuksista, etäyhteyksiä hyödyntävän oppimisympäristön kehittämisestä ja henkilöstön välisen yhteistyön kehittämisestä. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu koko hankeajalle (1.8.2026 – 31.7.2028) yhteensä 200 000 euroa. Hankkeen omavastuuosuus on 20 prosenttia, ja kun se jaetaan tasan viiden kunnan kesken, yksittäisen kunnan osuus on 8 000 euroa.