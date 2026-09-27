Hartaus: Enkeli ja lapset

JO 400-LUVULTA on kristikunnassa vietetty 29. syyskuuta arkkienkeli Mikaelin päivää. Mikael tarkoittaa suomeksi ”kuka on kuin Jumala”. Mikaelia pidetään Raamatussa ylienkelinä, joka taisteli pimeyden valtoja vastaan. Myöhemmin kyseistä päivää on vietetty kaikkien enkeleiden päivänä, ja nykyisin lasten ja enkeleiden päivänä.

Enkeleiden pääasiallinen tehtävä on ylistää Jumalaa ja toimia Hänen sanansaattajinaan. Enkelit suojelevat meitä pieniä ja suuria, muistuttaen Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Vielä näin mummo-ihmisenäkin tuntuu turvalliselta ajatella, että Jumala on antanut enkelilleen käskyn varjella minua kaikilla teilläni, niin kuin hän lupaa psalmissa 91:11

Kun olimme sisareni kanssa pieniä, vanhempamme ostivat meille vuoteen yläpuolelle taulun, jossa kaunis suojelusenkeli kulkee kahden lapsen kanssa yli rikkinäisen sillan. Saimme oppia laulun Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt ihana enkeli kotihin vie. Se toi lapsena turvaa.

Minulla on ollut vuosia tapana toivotella läheisille ja ystäville heidän lähtiessään matkalle: ”Hyvien enkeleiden varjelusta!” Saamme ilolla luottaa siihen, että Jumala todella pitää omistaan huolen enkeleiden avustuksella ja Pyhän Henkensä johdattamana.

Tulevan sunnuntain evankeliumiteksti kertoo meille, miten rakkaita lapset ovat Jeesukselle ja kuinka heillä jokaisella on oma suojelusenkeli, joka näkee aina Taivaallisen Isän kasvot. (Matt.18:10)

Elma Aaltonen kertoo ihanasti kirjassaan Anna kulkee enkelin kanssa tästä Jeesuksen, lasten ja enkeleiden rakastavasta suhteesta.

Kun kolme ensimmäistä lastamme olivat pieniä, lähdin yksin heidän kanssaan Aeroflotilla, jota myös Putoleviksi kutsuttiin, Moskovan kautta Keniaan ystävien luo. isä tuli viikon päästä perässä. Keskimmäinen lapsemme oli kuukausi aiemmin, saanut kummitädiltään 5-vuotislahjaksi Anna kulkee enkelin kanssa -kirjan, ja olimme sen lukeneet ennen lähtöä.

Olin turvallisella mielellä ilman pelon tai huolen häivää. Koin, että meillä oli ainakin neljä enkeliä matkalla mukana.

Mikkelinpäivä, enkeleiden sunnuntai, muistuttaa meille näiden samojen Jumalan palvelevien henkien olevan yhä työssä, neuvoen ja auttaen meitä jokaista, mikäli haluamme heidän johdatuksessaan kulkea.

Riitta Hellqvist