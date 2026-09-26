Vuoden yrittäjä tuntee asiakkaiden lempivärit

TEKSTI & KUVA PÄIVI HOTOKKA

KUKKAKAUPPIAAN AJATUKSET ovat jo kääntyneet jouluun, vaikka kesä on hädin tuskin päättynyt. Kuhmoisten kukkakaupan ja hautauspalvelun yrittäjä Saija Niininen on tehnyt ennakkotilauksen joulun tuotteista jo pari viikkoa sitten.

Vaikka joulusesonki on kauppiaalle hienoa aikaa, jännitystä aiheuttaa se, onko esimerkiksi joulutähtien määrä arvioitu oikein.

– Että olisi tarpeeksi valikoimaa asiakkaille, mutta ei myöskään tarvitsisi laittaa hävikkiin.

Arvailua auttaa edellisen vuoden menekin tarkastelu, mutta koskaan ei voi tietää varmaksi, mikä tekee kauppansa.

YRITTÄJÄYHDISTYS VALITSI Saija Niinisen Kuhmoisten Vuoden yrittäjäksi tänä vuonna. Niininen on toiminut Kuhmoisten kukkakaupan yrittäjänä yli kuusi vuotta.

Avajaisia vietettiin helmikuussa 2020, ja heti maaliskuussa koronapandemia sulki Suomen.

– Ajattelin, että tämähän oli kiva kokeilu!

Korona-ajassa oli kuitenkin myös myönteiset puolensa. Ihmiset oppivat tilaamaan kukkalähetyksiä verkosta sukulaisille ja ystäville. Lisäksi monet innostuivat laittamaan puutarhaansa.

Oikeastaan Niinisestä ei pitänyt koskaan tulla yrittäjää. Tosin ei hänestä myöskään pitänyt tulla opettajaa, ja ennen kauppiasuraansa hän opetti floristiikkaa parikymmentä vuotta. Hän kehottaakin varomaan tätä fraasia.

– Kaikki ne asiat ovat tapahtuneet, joista olen hyvin voimakkaasti ilmaissut, että en koskaan.

Lopulta Niinisen puoliso sysäsi hänet yrittäjyyden kynnyksen yli. Mies, joka on ollut vuosikymmeniä konepajayrittäjä, kysyi eräällä kauppareissulla: ”No mikset sä lähe?”

Niinpä Niininen lähti kuitenkin eikä ole katunut valintaansa, vaikka työmatka Keuruun eteläosasta on kuljettava joka säällä. Aloittamista helpotti tuttu paikka, sillä Niininen oli ollut Kuhmoisissa kesätyöntekijänä kukkakaupan edellisellä omistajalla Taina Hinskalalla.

Saija Niininen myöntää, että pillahti itkuun, kun kuuli tulleensa valituksi Vuoden yrittäjäksi.

KUUDESSA VUODESSA Niininen on oppinut tuntemaan kuhmoislaiset. Joistakin asiakkaista hän osaa heti sanoa heidän lempivärinsä tai mitä väriä ei kannata kimppuun laittaa.

Joskus asiakas soittaa ja sanoo, että tee värikäs kimppu.

– Ja tiedän heti, minkä tyylinen ja kuinka pitkät varret pitää olla.

On myös aivan tavallinen tilanne, että asiakas kertoo kukan saajan nimen ja varmistaa, että tietäähän kauppias hänet.

– Sitten hän kysyy, että tiedätkö minkälainen, ja minä vastaan, että juu tiedän.

PARASTA KUKKAKAUPPIAAN arjessa ovatkin ihmiset, joiden iloisiin hetkiin pääsee mukaan.

– On ihanaa tehdä, onnittelu-, ristiäis- ja hääkimppuja.

Toisaalta elämän toisessa päässä kauppias saa olla tukena surussa ja auttaa pääsemään yli vaikeasta hetkestä.

Hääkimppujen nykyisestä tyylistä Niininen pitää erityisesti, sillä ne saavat olla villejä ja runsaita.

Siinä missä ennen vietiin käsistä ne kasvit, jotka olivat esillä Avotakka-lehdessä, nykyisin trendit löytyvät sosiaalisesta mediasta ja muualta netistä.

Niininen on tyytyväinen, jos asiakas tulee liikkeeseen kuvan kanssa ja pyytää tekemään samantapaisen.

– Silloin tiedän, että olemme samalla aaltopituudella.

Nettikuvasta täytyy kuitenkin tarkistaa, onko esimerkiksi värejä muokattu epätodellisiksi, ennen kuin voi luvata vastaavan lopputuloksen.

Yksi nykyisistä suuntauksista myös kukka-alalla on pyrkimys ekologisuuteen. Niininen toteuttaa tätä muun muassa siten, ettei käytä kimppujen sitomiseen lainkaan muovinaruja. Myös muovialustoille tehtäville surulaitteille on kehitetty vaihtoehtoja, kuten näyttäviä kimppuja. Muovista ei kuitenkaan koskaan päästä kokonaan eroon.

– Pahvialustoilla kasveja ei pysty kuljettamaan, koska niitä pitää kastellakin.

KUHMOISTEN KUKKAKAUPAN vakiokalustoon kuuluu nykyisin myös Kalle, 3-vuotias parsonrusselinterrieri, joka on monen asiakkaan suosikki. Kalle istuu usein kaupan ikkunalla katselemassa ja tuntee jo joidenkin asiakkaiden autot, koska heiltä saa herkkuja.

Ensimmäisestä päivästä lähtien se on juossut innokkaasti ihmisiä vastaan ovelle.

Kalle on myös lohduttaja.

– Se vaistoaa, jos ihmisellä on surua ja yrittää kovasti tulla hoitamaan.

Jos joku pelkää koiria tai on allerginen, Kallen paikka on keittiössä oven takana, eikä järjestely tuota mitään ongelmia.

Mukana iloissa ja suruissa

Kuhmoisten kukkakaupan ja hautauspalvelun Saija Niininen on pitkän linjan yrittäjä, joka on ollut mukana ihmisten arjessa, niin iloissa kuin suruissakin, toteaa Kuhmoisten Yrittäjät ry Vuoden yrittäjän valintaperusteluissaan.

Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Sari Liehu lisää, että yritys toimii ympärivuotisesti ja on avoinna säännöllisesti. Niininen on paitsi taitava työssään, myös hyvä ja joustava asiakaspalvelija sekä muutenkin hyvä tyyppi.

Niinisen ansioksi lasketaan myös, että hän tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Työssäoppijoiden ohjaaminen antaa uusia näkökulmia sekä yrittäjälle että opiskelijalle.