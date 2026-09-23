Pirha suunnittelee Päijäläkodin lakkauttamista

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Kuhmoisten Päijäläkoti, joka tunnetaan myös Vainiontien asuntolana, on vaarassa Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvotteluissa. Päijäläkodissa tarjotaan kehitysvammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista.
Pirha tiedotti tiistaina, että asuntolan toiminnan lakkauttamista suunnitellaan. Syynä on se, että Päijäläkodin tilat eivät vastaa nykyisiä asumispalvelujen vaatimuksia. Asiakkaiden asunnoissa ei esimerkiksi ole omia wc-tiloja.
Lisäksi Pirhan mukaan asuntolan kaikki asiakaspaikat eivät ole täynnä eikä tiedossa ole riittävästi uusia asiakkaita.
Päijäläkodin toiminta voi päättyä vasta, kun asukkaille on löydetty uudet paikat muista asumisyksiköistä. Yksiköiden asukkaille ja heidän läheisilleen sekä työntekijöille järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan tarkemmin asiasta.
Lakkauttamissuunnitelmat liittyvät hyvinvointialueen yt-neuvotteluihin, joista aluehallitus päätti 17. syyskuuta. Neuvottelut aloitetaan 25. syyskuuta, ja ne koskevat yhteensä 620 henkilöä. Vakituisille työntekijöille, joiden työsopimus päätyy, luvataan tarjota uutta työtä.
Päijäläkoti on yksi kolmesta yksiköstä, joiden toiminnan lopettamista ehdotetaan yt-neuvotteluissa.