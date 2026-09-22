Mihin koululaiset saadaan mahtumaan?

YHTENÄISKOULUN TILOJEN tarveselvitystä tutkiessa ensimmäinen mieleen tuleva kysymys on: miten nykyisen B-rakennuksen neljä luokkaa ja esikoulu mahdutetaan A-rakennukseen? Yhdessäkään vaihtoehdossa näille luokille ei tässä vaiheessa esitetä uusia tiloja.

Vaihtoehdossa, jossa B-rakennus säilytetään, se peruskorjataan kädentaitojen käyttöön.

Selvityksen tehnyt yritys katsoo, että A-rakennukseen saadaan mahtumaan lisää oppilaita, kun otetaan perusopetuksen käyttöön myös erikoisluokkia, ruokasali ja aulatiloja.

Avoimissa tiloissa järjestetystä opetuksesta ollaankin viime vuosina keskusteltu varsin paljon, enimmäkseen siksi, että ne on koettu liian rauhattomiksi oppimiseen. Selvittäjät sentään ehdottavat, että näitä avoimia tiloja voisi pilkkoa lasiseinillä ja uusia tiloja rakentamalla. Sitä, kuinka käytännöllistä tämä olisi, on vaikea näillä tiedoilla arvioida. Ainakin lasiseinin jaettu ruokasali kuulostaa erikoiselta ratkaisulta.

Kun uuden A-rakennuksen rakentamisesta tehtiin päätös vuonna 2019, rakennuksesta haluttiin tarkoituksella pienehkö, jotta investointi ei olisi kerralla liian suuri. Useasti puhuttiin mahdollisuudesta laajentaa uutta koulua myöhemmin.

Tuore tarveselvitys viittaa kunnan lapsimäärän pienenemiseen, mikä on jossain määrin tosiasia. Kuhmoisissa syntyneiden määrä on tällä vuosikymmenellä yltänyt kymmeneen vain kerran, vuonna 2022. Syntyneiden määrästä ei kuitenkaan voi suoraan päätellä koululaisten määrää eri luokilla, sillä kuntaan muuttaa jatkuvasti lapsiperheitä, ja luokkien koko tyypillisesti suurenee koulunaloitusiän jälkeen.

Tässä yhteydessä selvitys kehottaa selvittämään myös päiväkodin tilojen käyttötarpeet. Tämä väkisin vähän hymyilyttää, sillä päiväkodin väki saattaisi jopa ilahtua, jos lapsimäärä vähenisi niin, että he pääsisivät kaikki jälleen saman katon alle Saukontassuun niin kuin alun perin oli tarkoitus.

Jos joutuisin itse pohtimaan koulun tilaratkaisuja, tarttuisin ehkä ensimmäisenä ehdotukseen, jonka mukaan tulisi tutkia, millaisia tiloja laajennusosaan tarkalleen tarvittaisiin.

Päivi Hotokka