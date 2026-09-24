Vanhus- ja vammaisneuvosto vetoaa: Asuntolan lakkautus olisi epäinhimillistä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
PÄIJÄLÄKODISTA ON muodostunut asukkaille paitsi pitkäaikainen koti, myös tiivis asukasyhteisö ja perhe, kuvailee Kuhmoisten vanhus- ja vammaisneuvosto vetoomuksessaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle.
Kaikki asukkaat ovat asuneet yksikössä jo vuosikymmenten ajan.
Pirha ilmoitti tiistaina suunnittelevansa kehitysvammaisille palveluasumista tarjoavan Päijäläkodin lakkauttamista osana hyvinvointialueen yt-neuvotteluja.
Vanhus- ja vammaisneuvosto vetoaa, että Päijäläkodin eli Vainiontien asuntolan asukkaiden tulisi saada asua kotipitäjässään elämänsä loppuun saakka. Neuvosto esittää lisäaikaa vaihtoehtoisten asumispalvelujen valmisteluun, jotta yhteisön toiminta voisi jatkua Kuhmoisissa.
– Vakiintuneen yhteisön hajottaminen ja asukkaiden sijoittaminen erilleen mahdollisesti eri puolille laajaa Pirkanmaan hyvinvointialuetta olisi heidän kannaltaan epäinhimillistä ja erittäin kohtuutonta sekä surullista.
Neuvosto muistuttaa, että kehitysvammaisille asukkaille elämänmuutokset voivat aiheuttaa vakavaa henkistä kuormitusta.
Pirha esittää yhdeksi syyksi lakkautussuunnitelmiin, että asuntolan kaikki asiakaspaikat eivät ole täynnä. Yksikössä on 8 asukaspaikkaa, joista 7 on tällä hetkellä käytössä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto osoittaa vetoomuksensa Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujohtajalle Marjaana Räsäselle.