Haukkasalossa reippailtiin ja vietettiin venetsialaisia

Seitsemäs Haukkasalon Kymppi juostiin ja käveltiin viime lauantaina saaren länsipuolella upean jylhissä metsien, kallioiden ja Päijänteen maisemissa. Uusi reitti kulki yksityisteillä, poluilla ja jopa mökkiläisten pihojen ja rantojen läpi. Reitin olivat loihtineet Lilja Järvinen ja Kimmo Mörö.

Reilut sata innokasta lenkkeilijää osallistui kuntokympille, jossa sai valita kymmenen tai kuuden kilometrin reitin. Sää suosi reippailijoita. Yhteisöllinen tapahtuma oli yksi kesän odotetuimmista. Miesten kympin voiton vei Heikki Yijälä ajalla 41.32. Toiselle sijalle ylsi Olli Savolainen ajalla 45.00 ja kolmas oli Taneli Inkeroinen 45.08.

Haukkasalolaiset saivat kisaan mukaan Jyväskylästä maratoonareita, joista IT-alan opiskelija Ossian Paaso oli viikko sitten juossut 42 kilometrin Finlandia-juoksun. Nyt hän ylsi kuntokympin kuudenneksi ajalla 52.30. Veli Julian Paaso suoriutui viidenneksi.

Tyttöjen kympin sarjan voittivat Aada Alanko ja Elsa Sarhemaa, jotka juoksivat maaliin käsikädessä.

– Jyrkät mäet hölkättiin ja tsempattiin toisiamme, Elsa kertoi juoksutaktiikasta.

Kuuden kilometrin voittajana saapui maaliin Siina Sarhemaa. Reippaat tytöt harrastavat vapaa-aikana yleisurheilua.

Siina Sarhemaa. Elsa Sarhemaa ja Aada Alanko pärjäsivät tyttöjen kuudella ja kymmenellä kilometrillä. Kuva: Sirpa Kivilaakso

Ilman talkoolaisia sadan hengen juoksukisa ruokailuineen tuskin onnistuisi. Haukkasalon yhteishenki näkyy saaressa kaikkialla. Vapaaehtoisista esimerkiksi Johanna Mörö toimi kilpailun ajanottajana, kaikille osallistujille Haukkasalo-mitalien antajana ja tarvittaessa lastenhoitajana sekä sairaanhoitajana huolehtien ensiavusta 40 vuoden kokemuksella.

Iltajuhlaan urheilukentälle saapui ennätysmäärä osallistujia. Kenttä ja ympäristö oli värivalaistu tilataideteokseksi. Tilaisuuden aloitti Haukkasalon nuorisojaoston pieni sketsiesitys. Venetsialaistunnelmissa palkittiin Kympin voittajat sekä Haukkasalon urheiluseuran vuoden uurastaja Sirpa Seppälä. Musiikista vastasi bileyhtye A1NOA ja tunnelmasta eriväriset discovalot. Musiikki innosti kaiken ikäiset discoilemaan ja tanssimaan jopa letkajenkkaa.

Sirpa Kivilaakso