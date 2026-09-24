Tuli levisi hormista lattian alle

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
KUHMOISTEN SÄÄKSJÄRVENTIELLÄ syttyi keskiviikkoiltana tulipalo rakennuksen alapohjassa. Palo havaittiin, kun noin 100-neliöisen rakennuksen lattian alta tuli näkyvää savua.
Pelastuslaitos pääsi ajoissa paikalle sammuttamaan paloa, eikä tuli ehtinyt levitä laajalle syttymispaikastaan. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että sammutustöiden vuoksi rakenteita jouduttiin kuitenkin purkamaan jonkin verran. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Pelastusviranomaisen alustavan arvion mukaan palon syttymissyy oli lämpövuoto savuhormista. Syttymistapaa tutkitaan vielä tarkemmin.