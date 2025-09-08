Harjunsalmella kisailtiin luontopolulla ja onginnassa

Harjunsalmen kyläyhdistys järjesti myös tänä vuonna perinteisiksi tulleita tapahtumiaan.
Haikupohjan Lahnalahden suuressa pirtissä vietettiin yhdistyksen vuosikokousta sunnuntaina 23. maaliskuuta. Osallistujia oli paikalla 15. Vuoden 2025 hallitukseen nimettiin puheenjohtaja Pekka Ylänen, Sari Pekanpalo, Jukka Leppänen, Ahti Paakki, Seppo Laaksonen sekä uusina jäseninä Vesa Peltonen ja Sami Pekanpalo. Varajäseniä ovat Timo Äikäs sekä Jani Rahikainen.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus nimesi varapuheenjohtajaksi Sami Pekanpalon ja sihteeriksi Sari Pekanpalon.
Harjun levähdysalueiden siivoustalkoot pidettiin ja laituri kunnostettiin lauantaina 10. toukokuuta. Vastuuhenkilöitä olivat Marko Aarroskari ja Vesa Peltonen.
Tarjoilusta vastasi Sari Pekanpalo, jonka herkulliset munkit ja sima maistuivat talkoolaisille töiden jälkeen.
Perinteinen luontopolku järjestettiin Haikupohjan metsämaastossa. Järjestäjinä toimivat Seppo Laaksonen ja Vesa Peltonen. Kisaan osallistui joukkueita myös naapurikyliltä.
Noin kahden kilometrin reitillä oli ratkottavana 14 kysymystä. Voittajaksi selvisi Pataveden ykkösjoukkue, seuraavina tulivat Puukkoinen ja Patavesi kakkonen. Isäntäjoukkue, Pekka, Ahti ja Jani, ”putosivat” neljänneksi, mutta saivat kuitenkin kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.
Muut kilpailijat valitsivat mieleisen lahjotetun palkinnon. Mainiosta tarjoilusta vastasi Harjunsalmen martat.
Ongintakilpailut pidettiin harjulla 11. heinäkuuta illalla. Paikalla oli noin kymmenen henkilöä, joista vain kaksi osallistui ongintaan.
Kilpailun tuomarina toimi Ahti Paakki, ja tarjoilusta huolehti Sari Pekanpalo. Voittaja Markku Rännilä sai kaloja 166 cm peräkkäin laitettuna.
Lentopallo-ottelu Puukkoista vastaan pidettiin Haikupohjassa perjantaina 1. elokuuta. Vieraat voittivat tällä kertaa pistein 3–1. Ukkonen jyrähteli lähialueella ja hieman satoi, mutta peli saatiin kuitenkin vietyä läpi.
Harjunsalmen kirkkopyhä on tarkoitus pitää syyskuulla, päivä on vielä avoinna.
Pertti Keskinen