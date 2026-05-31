Hartaus: Jumalako humoristi?

STAND UP -KOOMIKKO Mikko Vaismaalta kysyttiin, onko Jumala hänen mielestään humoristi. Hän vastasi, että todennäköisesti, onhan ihminen Jumalan kuva. Tosin ihmisessä on moniakin ominaisuuksia, joita Jumalassa ei ole: ihminen murhaa, valehtelee, varastaa, puhuu pahaa… mutta tällaiset ominaisuudet tulivat ihmiseen muualta, siitä hornan tuutista, jolle ihminen avautui aikojen alussa.

Raamatussa kerrotaan kaksi tapausta, jolloin Jeesus itki, mutta hänen ei kerrota nauraneen. Oliko hän siis täysin huumorintajuton?

Jeesuksen tehtävä ja kohtalo olivat raskaat. Paljon naurettavaa ei löytynyt. Hän myös näki syvemmin ihmiskunnan hätätilan kuin me siihen turtuneet. Mutta iloita hän osasi monista asioista, jopa riemuita.

Voisiko jostain päätellä, että Jumala olisi myös humoristi?

Maailmassa on paljon hassun näköisiä eläimiä: muurahaiskäpy, merisika, mansikkasammakko ja lukuisia muita. Jumalalla on varmasti ollut hauskaa luodessaan sellaisia otuksia.

Kun Muuramen kirkkoa rakennettiin, kirkkoherra ja arkkitehti Alvar Aalto joutuivat pahaan ristiriitaan. Aalto ei hyväksynyt kirkon ympärillä olevien mäntyjen kaatamista, ei edes sen, joka jökötti pääoven edessä. Pappi koki, että on käännyttävä korkeamman tahon puoleen.

Eikä aikaakaan kun tuli trombi, joka kaatoi männyt, myös pääoven edestä. Ylhäältä katsoen kirkonmäki oli kuin sille olisi kaadettu tulitikkulaatikko. Rakennus säilyi.

Eräs nainen puolestaan kertoi, kuinka hänen lapsuudessaan heille tuli vieraaksi ihminen, jonka sukunimi oli Harakka. Tytöstä nimi tuntui niin kamalalta, että hän rukoili, ettei Jumala koskaan antaisi hänelle aviomiestä, jonka nimi olisi Harakka. Rukous kuultiin. Tyttö varttui, rakastui ja meni naimisiin. Hänen uudeksi sukunimekseen tuli Varis.

Anita Ojala