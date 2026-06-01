Kesäteatteri ponnistaa uusin voimin

TEKSTI & KUVAT SANNA KANTOLA

KUHMOISTEN HARRASTAJATEATTERI palaa Kalholanniemeen tauon jälkeen. Tulevana kesänä ulkoilmateatterissa esitetään Risto Tuomisen farssi Hääsviitin avajaiset. Tutustuimme teatteriryhmän uusiin näyttelijöihin kesänäytelmän harjoitusten kahvitauolla.

Vuosi sitten harrastajateatterin kesäesitys peruuntui näyttelijäpulan vuoksi. Teatterilaisten rivit ovat viime vuosina asteittain harventuneet ja uusia jäseniä etsitään jatkuvasti. Muutamia tuoreita kasvoja onkin onnistuttu saamaan mukaan toimintaan ja vahvistuneella näyttelijäreservillä työstetään nyt farssia.

PITKÄÄN NÄYTTELEMISTÄ pohtinut Riittakaisa Salmela rohkaistui viimein toissakeväänä hakemaan mukaan Kuhmoisten harrastajateatteriin. Runsaasti kokemusta näyttelemisestä ei tuolloin vielä ollut, mutta uuden harrastuksen myötä Salmela on nyt innostunut osallistumaan erilaisille teatterialan kursseille.

– Olen opiskellut Oriveden kansalaisopiston itseilmaisun kurssilla. Se järjestettiin Kuhmolassa ja meitä ohjasi ammattinäyttelijä, mikä oli kehittävä ja hieno kokemus. Käyn myös improkerhossa, jota vetävät taitavat paikalliset harrastajaohjaajat Teemu Seppälä ja Minttu Ollila.

Salmela kertoo, että on näyttelijänä innostunut ja ottaa mielellään haasteita vastaan. Ramppikuume ja siitä selviytyminen on tuttua.

– Pari vuotta sitten, kesäteatterin Kaikki mulle heti -näytelmässä esiintyessäni huomasin, etten jäädy yleisön edessä, vaikka pelkäsin, että niin voi käydä.

– Roolihahmoni Liisa tulee näytelmässä perimään velkaa. Tämä naispuolinen hahmo on ylimielinen ja tyly. Rooliin astuminen tapahtuu vaiheittain ja välillä unohtuu, että esitän kovaa mimmiä, harrastajateatterin näyttelijä Riittakaisa Salmela kertoo.

Kesäteatteriyleisöä Salmela kehuu kannustavaksi.

– Yleisö tulee katsomaan näytelmää armeliaalla asenteella. Pienet virheet eivät katsojia häiritse. On ollut myös hienoa huomata, että jokaista esitystä on tultu katsomaan ja joskus näytökset ovat olleet loppuunmyytyjä!

Salmelan vapaa-aika kuluu Martta-koiran kanssa ulkoillen, kotona joogaten, piilosanoja ja palapelejä ratkoen.

– Olen myös kiinnostunut meditoimisesta ja harjoitan sitä vaihtelevalla menestyksellä.

SALMELAN NÄYTTELIJÄTOVERI saapuu kahvipaikalle. Kirsi Ryhänen päätyi harrastajateatterin riveihin ystävänsä Sanna Hännikäisen houkuttelemana. Mikään teatterin untuvikko Ryhänen ei ole, sillä lapsuudessaan hän esiintyi koulunäytelmissä ja oli mukana Säynätsalon vanhainkodilla toteutetussa sirkusesityksessäkin.

– Pienenä järjestimme omia näytelmiä, missä milloinkin, Ryhänen myhäilee.

Esiintymiseen harrastajanäyttelijä suhtautuu luontevasti.

– Osaan olla yleisön edessä. Lavalle nousemiseen totuin jo entisen penkkipunnerusharrastukseni myötä ja nuorempana osallistuin rytmiseen kilpaliikuntaan, siinäkin esiinnytään yleisön edessä.

– Esitän näytelmässä Kauko-nimistä miestä, joka on pikkurikollinen. Hyvin olen rooliini eläytynyt, uusi teatterikasvo Kirsi Ryhänen naurahtaa.

Heikkoutenaan Ryhänen pitää vuorosanojen muistamista. Rooliin eläytyminen on puolestaan helppoa.

– Luulen, että näytteleminen tässä farssissa antaa luvan irrotella ja olla hetken aikaa joku toinen henkilö. Teatteri on sitä, mitä olen pienestä pitäen halunnut tehdä. Nyt uskalsin ja pääsin mukaan, Ryhänen tiivistää tuntojaan esiintymisestä.

Arjessa Ryhänen keskittyy työhön Rosellin puukkopajalla ja koiran hoitoon. Kotona odottaa 80-kiloinen landseer-rotuinen lemmikki lenkittäjää.

Kesänäytelmän katsojilta uusi teatterilainen toivoo huumorintajua ja iloista mieltä.

HÄÄSVIITIN AVAJAISTEN käsikirjoitus arvelutti aluksi Pertti Terhoa.

– En ollut erityisemmin innoissani näytelmän alatyylisestä kaksimielisyydestä. Mutta se on vain pintaa. Toistuva harjoittelu johtaa väistämättä syvempään tekstianalyysiin, jolloin teemat ja hahmot syvenevät.

Näytelmässä nimeni on Asko. Roolihahmollani on unelma ja sen toteuttamiseksi hän ryöstää pankin. Uskon, että voin eläytyä Askon tunteisiin, koska ymmärrän hänen motiivejaan, Pertti Terho toteaa.

Terho toivottaa kepeän viihteen ja farssin ystävät tervetulleiksi katsomaan esitystä.

– Näytelmä tarjoaa vauhdikkaita väärinkäsityksiä, joille on helppo nauraa samalla kesäillasta nauttien. Tekstin kaksimielinen huumori voi kuitenkin olla lapsille sopimatonta.

Kesäteatteritoiminta on miehelle tuttua jo aikaisemmilta vuosilta. Terho oli vuonna 2024 Kaikki mulle heti -näytelmän esityksissä.

– Päädyin mukaan Arja Korvenrannan piinallisen ja sinnikkään houkuttelun seurauksena, pari vuotta kuvioissa jatkanut harrastajanäyttelijä vitsailee.

Terho on monille kuhmoislaisille tuttu työstään kunnan sivistystoimenjohtajana. Vapaa-ajallaan hän uppoutuu kirjoihin tai puuhastelee vanhassa talossaan ja sen pihapiirissä.

– Parhaillaan luen Jon Fossen Septologiaa. Joutoaikana ulkoilen vuoristokoiran kanssa ja kasvattelen riikinkukkoja.

Terholle koko maailma on näyttämö.

– Theatrum mundi – ihminen omaksuu elämänsä aikana erilaisia rooleja lapsena, nuorena, opiskelijana, eri ammateissa ja vanhentuvana yksilönä.

LEPPOISAN KAHVITAUON päätteeksi kesänäytelmän ohjaaja Jaakko Hännikäinen vinkkaa, että kaikki teatteritoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita hakemaan mukaan ryhmään matalalla kynnyksellä.

– Uusille teatterilaisille on aina tilaa!