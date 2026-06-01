Mikael Hattunen juhli Suomen MM-kultaa maanantaina

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KIEKKOLEIJONIEN SUNNUNTAINA voittama MM-kulta ei saanut kansaa torille Kuhmoisissa – ainakaan kovin villisti. Mikael Hattunen otti ilon irti mestaruudesta kuitenkin maanantaina iltapäivällä. Kaiuttimessa pauhasivat suomirokin klassikot, ja Hattunen oli pukeutunut kisapaitaan, jonka selkämykseen hän oli itse taiteillut nimen Helenius.

Konsta Helenius ratkaisi MM-kullan Suomelle jatkoajalla, kun ottelua oli pelattu hieman yli 70 minuuttia. Maali jäi ottelun ainoaksi.

– Odotin kyllä, että Suomi voittaa, pelin kokonaan katsonut Hattunen kertoi, mutta myönsi yllättyneensä, että voittomaalin iski juuri Helenius.