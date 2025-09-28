Hartaus: Jumalan hoidossa

Ensi sunnuntaina on mikkelinpäivä ja sitä pidetään enkelien päivänä. Enkelit ovat Jumalan palvelijoita ja sanansaattajia. Edellisen sunnuntain aihe oli kirkkovuodessa Jumalan huolenpito. Nämä aiheet sopivat hyvin yhteen. Jumalan rakkaus tulee esiin monin tavoin elämässämme ja enkelien läsnäolo on myös Hänen huolenpitoaan.

Yli neljäkymmentä vuotta sitten serkkuni ja hyvä ystäväni jäi pyörällä auton alle ja kuoli 16-vuotiaana. Olimme aikeissa aloittaa opinnot samassa lukiossa, ja minun oli vaikea ymmärtää, miksi nuoren ihmisen piti kuolla.

Usein ajattelemme, että enkelit suojelevat meitä. Silloin serkkuni kuoltua, ja usein muulloinkin elämän vaikeissa vaiheissa, olen miettinyt, missä se suojeleva enkeli on silloin, kun jotain pahaa tapahtuu. Elämän tilanteet ovat kuitenkin opettaneet, että jostain syystä erilaiset vastoinkäymiset ja menetykset kuuluvat elämään.

Jumalan huolenpito ei tarkoita sitä, että elämä olisi helppoa ja ongelmatonta. Hän on kuitenkin luvannut olla aina kanssamme auttamassa ja kannattelemassa silloinkin, kun eteen tulevat asiat tuntuvat ylivoimaisilta. Monesti Jumalan apu toteutuu meidän ihmisten kautta. Voimme olla kuuntelemassa toista tai voimme auttaa konkreettisin teoin.

On turvallista ajatella, että olemme joka hetki Jumalan katseen alla. Hän näkee missä kuljemme ja mitä tarvitsemme. Oma mieli rupeaa helposti huolehtimaan ja murehdimme asioita. Voimme kuitenkin jättää kaikki asiat Jumalan hoitoon. Hän on lähellämme siunaamassa ja varjelemassa silloinkin, kun olo tuntuu yksinäiseltä ja toivottomalta. Kolmiyhteinen Jumala antaa enkelinsä turvaksemme ja hoitaa meitä kaikissa tilanteissa.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssasi nyt ja aina.

Tarja Vesikallio