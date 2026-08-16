Hartaus: Näkymätön todellisuus

MAAILMASSA ON monia asioita, jotka ovat näkymättömiä, mutta kuitenkin todellisia, ja joiden olemassaolo on kaikkien todennettavissa. Ihmisten on helpompi uskoa ihan tavallisten näkymättömien asian todenperäisyyteen, mutta kun kysymyksessä ovat hengelliset asiat, niin silloin helpommin epäillään niiden olemassaoloa.

Maailmassa vaikuttava Jumalan Henki on näkymätön. Jeesus vertaa tätä näkymätöntä Henkeä tuuleen ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt” (Joh.3:8).

Kukaan meistä ei epäile, että tuulta ei ole olemassa, vaikka silmillämme itse tuulta emme näekään. Me näemme silmillämme kuitenkin tuulen toiminnan, ja siitä tiedämme, että se on olemassa. Samoin me emme silmillämme näe Jumalan Henkeä, mutta me voimme nähdä ja kokea Jumalan Hengen tekoja omassa ja toistenkin elämässä, ja se todistaa sen, että tuo Jumalan Henki on olemassa.

Sähkövoima on myös näkymätön. Kukaan meistä ei ole silmillään nähnyt sähköä, kun se johdoissa kulkee, mutta silti me uskomme, että sähkö on olemassa. Me tiedämme, että sähkö on olemassa. Kun yhdistämme laitteen tai koneen sähköverkkoon, niin se alkaa toimia. Samoin toimii Jumalan Hengen voima ihmiselämässä – kun ihminen yhdistyy uskon kautta Jeesukseen, tuohon ”voimapiiriin”, niin Jumalan henki alkaa vaikuttaa, ja vaikutus on näkyvää ja koettavaakin.

Jokaisen meidän kännykässämme toimivat myös näkymättömät radioaallot, jotka saavat puhelimemme toimimaan. Nämä näkymättömät aallot tunkeutuvat seinienkin lävitse, ja kaikki me uskomme, että ne ovat totta.

Jumalan näkymättömän Hengen vaikutus on samakaltaista. Nuo ”taivaalliset aallot” kulkevat seinienkin lävitse, ihan aina sisimpäämme asti. Ja kun nuo aallot koskettavat meitä, niin silloin voimme laulun tekijän sanoin sanoa: ”Sillä itse maistanut kokenut olen, siksi tiedän, tosi se on”

Reijo Heikkilä