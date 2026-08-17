Kiteen seudun isot tiet siivittivät Asseri Lindroosin hyvään vauhtiin – jarruongelmat kiusasivat

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KUHMOISLAISTA RALLY Club Kuhmoista edustava Asseri Lindroos ajoi Kiteen SM-rallien SM4-luokassa neljänneksi lauantaina. Kartturina Lindroosilla toimi Henri Kallioniemi.

Koska Lindroos on alle 18-vuotias, hän osallistuu automaattisesti nuorten SM-sarjaan. Siinä sarjassa hän sijoittui kolmanneksi.

Nuoren kuljettajan mukaan Kiteen seudun isot tiet nyppyjen ylityksineen olivat hienoja ajaa. Kartturi Kallioniemi kehui oikaisuesteiden sijoittelua, sillä niitä ei ollut viljelty ihan joka paikkaan. Siellä, missä niitä oli, ne oli sijoitettu järkevästi siten, ettei se muuttanut tien luonnetta.

Vaikka Lindroosin kilpailu meni erinomaisesti, niin silti mukana kulki jarruongelma. Auriksen takajarrut ottivat silloin tällöin kiinni etujarruja kovemmin. Tämä ongelma korostui vauhdikkaiden nyppyjen ylityksissä, jossa pitäisi jarrulla sitoa, sillä niihin ei voinut täysin luottaa.

Kuten aiemmin mainittua, Lindroosilla on tänä vuonna ollut ainoa tavoite saada runsaasti kilpailukilometrejä ja kokemusta. Sitä toki on tullut, mutta on myös huomionarvoista, että ennen viimeistä rallin SM-osakilpailua hän on nuorten SM-pisteissä kuudentena, samoin kun V-”tonnikuussatasten” SM4-luokassa.

Kauden viimeinen SM-ralli ajetaan syyskuun lopussa Porvoossa.