Hartaus: Parempaa luvassa

OMANA ELINAIKANANI ihmiskunnan aineellinen kehitys on ollut huimaavaa. Mutta rinnan edistyksen kanssa myös uhkakuvat ovat lisääntyneet. Huolestuttavinta on, että useilla vallan korkeimmista huipuista istuu valehtelevia ja petomaisia diktaattoreita. Koko maailman tulevaisuus tuntuu olevan heidän käsissään.

Aikoinaan Ruotsin valtakunnankansleri Oxenstierna sanoi pojalleen: ”Voi poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä maailmaa hallitaan.” Valheilla ja röyhkeydellä näyttää pääsevän vallan kahvaan varmemmin kuin viisaudella ja oikeudenmukaisuudella. Miljoonia on kuollut ja kuolee yhä sodissa, joilla häikäilemättömät hallitsijat lisäävät valtaansa ja etujaan.

Kun paholainen kiusasi Jeesusta erämaassa, hän lupasi: ”Koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, jos kumarrat minua. Sillä se on annettu minun haltuuni ja minä annan sen kenelle tahdon.” Monelle on vähempikin riittänyt.

Jeesus torjui tarjouksen: ei nyt eikä tuosta kädestä. Hän tiesi, että tie valtaistuimelle vaati verta, hikeä ja kyyneleitä. Ei kuitenkaan alamaisten vaan kuninkaan itsensä. Hän kuoli heidän puolestaan, ei jäänyt piileskelemään vankkojen turvatoimien taakse.

Kuolleista noustuaan Jeesus sanoi seuraajilleen: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Vasta silloin oli oikea aika ja oikea antaja. Ratkaiseva taistelu oli voitettu.

Valta on jo hänen hyvissä, viisaissa ja oikeudenmukaisissa käsissään, ja nyt hän kokoaa kansaansa. Hän ei alista pakkokeinoilla vaan kutsuu hienotunteisesti käyttäen monia kanavia: Raamatun sanaa, omantunnon ääntä, muita ihmisiä, kirjoja ja lauluja, elämän tapahtumia, nettiä. Vain Jumala tietää, milloin se toteutuu kaikkien nähden. Parempaa on luvassa.

Anita Ojala