Leikkipäivä täytti Puuhapuiston

TEKSTI & KUVA MIKKO SEES
Kuhmoisten paikallisyhdistyksen järjestämä avoin ja maksuton tapahtuma Puuhapuistossa lauantaina 25. huhtikuuta oli onnistunut. Paikalle kerääntyi MLL:n Mirka Inkiläisen mukaan nelisenkymmentä osallistujaa — lapsia, vanhempia ja isovanhempia.
Yhdistyksen vapaaehtoiset olivat tuoneet Kuhmoisten pääkirjaston takana sijaitsevaan Puuhapuistoon leluja ja mehua. Ohjelmassa oli myös aarteenetsintää.
MLL tukee lapsiperheitä ja järjestää niille suunnattua toimintaa. Kuhmoisten paikallisyhdistykseen voivat liittyä jäseniksi kaikki toiminnasta kiinnostuneet.
Mukana leikkipäivää järjestämässä oli Kuhmoisten Korpisusien perhepartio. Ohjaaja Satulotta Lyytikäinen kertoo, että valokuvasuunnistuksessa etsittiin vihjeiden avulla leikkipuistosta kymmentä Suomen metsissä asuvaa eläintä, joiden tunnistamisesta sai palkinnoksi tarran. Lisäksi lapsilla oli mahdollisuus yrittää tunnistaa kasveja ja valmistaa magneetteja tai pinssejä.
Partiotoimintaa järjestetään Kuhmoisissa sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Lyytikäinen kannustaa kaikkia kiinnostuneita mukaan partioon.