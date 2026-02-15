Hartaus: Valentinuksesta laskiaiseen

HELMIKUUN VIIKONLOPPUNA 14.–15.2. vietetään ensin ystävänpäivää ja sitten laskiaissunnuntaita. Ystävänpäivä on ainakin englanninkielisessä kulttuurissa rohkeammin rakastavaisten päivä, Valentines Day. Nimi tulee Pyhältä Valentinukselta, joka Wikipedia-tiedon perusteella on rakkauden, mehiläistenhoitajien, ruton, kihlattujen, epilepsian ja onnellisten avioliittojen suojelupyhimys.

Luterilaisuudessa ei sinänsä ole pyhimyksiä, mutta pyhimyksiin liittyvistä legendoista voi oppia paljon. Ja onhan se jotenkin kaunis ajatus, että mehiläistenhoitajilla on oma nimikkopyhimys.

Pyhiinvaellusten suosio on kovasti kasvanut. Pyhän Olavin vaellusreitti kulkee Päijänteen itäpuolella, muun muassa Sysmän kautta, missä onkin Pyhän Olavin kirkko. Minä olen hiukan haaveillut Hollolan seurakunnan pyhiinvaellusreitistä Kärkölästä Kuhmoisiin, kirkkojen kautta. Matkalla voisi olla kirkkovenesoutuakin. Nythän Hollolan seurakunnassa on jo pyhiinvaellus Hämeenkosken Pyhän Laurin kirkon raunioille. Siinä vaelluksessa lähtöpaikka vaihtelee.

Laskiaissunnuntaista on seitsemän viikkoa pääsiäiseen eli pääsiäissunnuntaihin, joka on tänä vuonna 5. huhtikuuta. Laskiaissunnuntai on saanut nimensä joko paaston alkamisesta eli paastoon laskeutumisesta tai paastopäivien laskemisen alkamisesta. Paastonaikaa voi viettää pidättäytymällä tietyistä ruoista ja juomista, tiivistämällä omaa hengellistä elämää rukouksella ja raamatunluvulla tai tarkastelemalla omin elämäntapoja ja -valintoja.

Kummassakin viikonlopun päivässä on hyvä sisältö. Me tarvitsemme niin ystäviä kuin rakkauttakin. Tarvitsemme pyhän kokemuksia. Ja lopulta tarvitsemme pahan kukistavaa päättymätöntä armoa Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirkkoherra

Timo Huttunen