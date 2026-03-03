”Hyvä, ettei lautasta syö”

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

AIRA MÄKELÄ on ollut Nesteen ruokapalvelun asiakas alusta lähtien, eli kokonaisen vuoden ajan.

– Jäsenet ovat jo siinä kunnossa, etten oikein pärjää isojen ja kuumien kattiloiden kanssa, Mäkelä kertoo, eivätkä häneltä ylisanat lopu kotiin tarjoiltavasta lounaasta puhuttaessa.

– Hyväähän se on. Kunnon kotiruokaa, ja hyvin maustettua. Siinä on pääruoka, jälkiruoka ja lisukkeet ja kaikki tulee syötyä. Hyvä, etten lautasta syö, Mäkelä nauraa.

Matti Hattunen tuo Mäkelälle ruoan kotiin joka päivä, nykyään myös viikonlopuksi. Päivittäin poikkeavasta vieraasta on muutakin iloa kuin kainalossa kulkeva ruoka.

– On mukavaa, että saa jonkun kanssa joka päivä jutella.

Kuhmoisten Nesteeltä on voinut vuoden ajan tilata lämpimän ruoan kotiin päivittäin. Palvelun suosio on yllättänyt yrittäjän iloisesti.

– Hyvin on palvelu otettu vastaan ja kaikki lähti alusta asti hyvin pyörimään, yrittäjä Kati Hattunen kertoo.

Hän haluaa muistuttaa, että ruokapalvelu ei ole pelkästään vanhuksille suunnattu vaan yhtälailla siitä voi hyötyä kiireiset perheelliset. Ruokaa voi tilata kirkonkylän keskustaa kauemmaksikin, mutta kolmen kilometrin jälkeen hintaan lisätään kilometrikorvaus.

– Toinen mainittava palvelu on kauppakassien kotiinkuljetus. Teemme Kipparin kanssa yhteistyötä. Jos asiakas on tehnyt Kipparin kanssa sopimuksen, niin me toimitamme tilatun ruokaostoksen asiakkaille perjantaina, Hattunen kertoo.