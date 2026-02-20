Jämsän Seutu: Tien penkalta löytynyt kuollut susi toimitettiin Ruokavirastolle

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisista 24-tien varresta Harjunsalmelta löytyi sunnuntaina kuollut susi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Jämsän Seutu. Ohikulkija oli löytänyt suden tien vierestä ja läheltä oli löytynyt muovin osia, mikä viittaisi suden jääneen auton alle. Poliisi ei ole saanut ilmoitusta mahdollisesta törmäyksestä, eikä asiassa epäillä rikosta.

Jämsän Seudun uutisen mukaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen partio kävi sunnuntaina iltapäivällä paikalla ja toimitti suden Ruokavirastolle tutkittavaksi. Partion käsityksen mukaan kyseessä oli aikuinen naarassusi, mutta asia varmistuu Ruokaviraston tutkimuksissa.