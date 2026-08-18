Joku näistä kolmesta on uusi tekninen johtaja

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
TEKNISEN JOHTAJAN pesti on kolmen kauppa. Rekrytointityöryhmä valitsi seuraavaan vaiheeseen neljä paikkaa hakenutta, Raimo Pirhosen, Kari Setälän, Markus Moision sekä Timo Laineen. Laine vetäytyi hakuprosessista, joten jäljellä on kolme hakijaa.
Viime viikolla rekrytointityöryhmä haastatteli 36:sta paikkaa hakeneesta kahdeksan. Edellä mainittujen lisäksi haastateltiin Jari Tirkkonen, Kari Tasala, Marja Rantanen ja Ilkka Paananen.
Rekrytointityöryhmä valmistelee hakijoille käytännönläheisen ennakkotehtävän, jonka he suorittavat valtuustosalissa maanantaina 24. elokuuta. Varsinaiset haastattelut tehdään sen jälkeen, jokaista hakijaa haastatellaan erikseen 25 minuuutin ajan.
Haastattelun jälkeen rekrytointityöryhmä toimittaa kunnanhallitukselle näkemyksensä asiaan, ja kunnanhallitus käsittelee asian kokouksessaan 14. syyskuuta. Teknisen johtajan virkavaali on tarkoitus tapahtua kunnanvaltuustossa 21. syyskuuta.