Kädentaitajien puodissa rauhoituttiin syyshyssyyn

TEKSTI & KUVA MIKKO SEES

MAISTUVA KAHVITARJOILU, kovan luokan blues-kitaristi, kirjailijavieras ja tietenkin syksyisiä kädentaitoja – niistä oli Kuhmoisten Kädentaitajien syyshyssy tehty. Kahvi, pullat ja leivonnaiset tekivät kauppansa, ja ulkona sai maistaa Keskisen omenoita.

Sateisen sumuinen lauantaipäivä kutsui piipahtamaan sisälle myymälään, jossa Kuhmoisissa syntynyt pitkän linjan blues-kitaristi Pekka Haukijärvi soitti uransa ensimmäisen soolokonsertin.

Kiittäviä arvioita kerännyt viime syksyn uutuuslevy No Looking Back kokosi yhteen rivin kotimaisia ja kansainvälisiä muusikoita nimellä Hauki Blues Revue. Kädentaitajissa kuultiin Lahden Blues Mafia -yhdistyksen entisen puheenjohtajan soittoa taustanauhan säestämänä.

VÄRTTINÄLLÄ KEHRUUN, pöytäkangaspuiden ja pöydissä neulonnan lomassa urastaan ja tuotannostaan kertoi niin ikään kesäkuhmoislainen kirjailija Johanna Hasu, jolla on tällä hetkellä työn alla romaani kuhmoislaisen Roinilan talon viimeisestä emännästä Katrista. Tulevan kirjan sivuilta voi lukea Katrin näkökulmasta elävää ajankuvaa sekä historiaa Roinilan pihapiirissä toimineesta Kissakulman koulusta.

– Olen istunut nenä kiinni kirjassa ja kirjoittanut lapsesta asti. Kun kirjoitin ensimmäistä kertaa romaania, halusin tarinan perheelle hienon kansainvälisen nimen ja valitsin säveltäjä Béla Bartókin sukunimen. Teos ei ole säilynyt jälkipolville, joten ensimmäinen varsinainen kirjani oli väitöskirjani, Hasu kertoo.

Samana vuonna väitöskirjan kanssa ilmestyi hänen ensimmäinen runokirjansa Kurjet palaavat vielä. Tuottelias kirjailija aloitti uransa runokirjoilla, mutta tarkoitus oli aina kirjoittaa myös romaaneja. Esikoisromaani Roihu julkaistiin vuonna 2021 ja toinen psykologinen trilleri vuonna 2024.

Tänä vuonna julkaistiin jo toinen Hasun kirjoittama pianonsoiton oppikirja lapsille ja nuorille, ja tulossa on kirja pianonsoiton opettajille. Viime vuonna häneltä ilmestyi elämäkerrallinen romaani Työskennelkää rakkaudesta, joka kertoo suomalaisen pianonsoitonopetuksen pioneeri Ingeborg Hymanderista.

Hasun toinen elämäkerta valottaa hänen appensa, olympiavoittaja ja kansanedustaja Heikki Hasun uraa ja elämää.