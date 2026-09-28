Lukijapostia: Vaarallista menoa mopojen kanssa

KYLÄLLÄ ON ilmeisesti säännöistä piittaamattomia mopoilijoita. Kotona kannattaisi muistuttaa näille kullannupuille, että esimerkiksi urheilukentän tartaanilla mopoilu tai kevyen liikenteen väylällä mopolla ajaminen ei ole sallittua. Kevyen liikenteen väylällä hurjastelu on lisäksi ollut toistuvaa ja riski onnettomuudelle on suuri.

Samalla kehottaisin vanhempia kiinnittämään huomiota lastensa mopojen suorituskykyyn, koska todistetuista tilannenopeuksista päätellen normaalilla mopolla ei mitenkään pääse näiden sankarien ajonopeuksiin ja lisäksi viritykset ovat tyypillisesti hengenvaarallisia.



Huolestunut