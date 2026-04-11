Katso kuvat: Pelimannien kevätkonsertissa heräsivät eloon eri ammatit
TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten Pelimannien kevätkonsertissa heräsivät tänä vuonna eloon erilaiset ammatit. Siitä kertoi konsertin nimikin Lautturista maalariin – lauluja eri ammateista.
– Lauluissahan ammatteja kuvaillaan usein liioiteltuina, mutta pilke silmäkulmassa. Huumoria tarvitaan tänäänkin, konsertin seremoniamestarina toiminut Ari Kajander totesi konsertin alkajaisiksi.
Perinteinen kevätkonsertti oli vetänyt Kuhmolan täyteen lehtereitä myöten, eikä pelkästään paikallisia. Paula ja Pentti Ilomäki olivat tulleet paikalle Kaipolasta, jonne puskaradio oli kiidättänyt viestin konsertista.
– Ihana keli, mikäs tässä oli lähteä ajelulle. Esiintyjissäkin oli tuttuja, kertoivat Ilomäet, joille Kuhmoinen on tuttu paikka, joskin osallistuminen Pelimannien konserttiin oli ensimmäinen.
– Ihana konsertti. Miten näin pienessä kylässä voi olla näin paljon näin taitavia laulajia, Paula Ilomäki hämmästeli, eikä osannut eritellä konsertin mieleenpainuvimpia hetkiä.
– Kaikki jäi mieleen, ihana juttu, hän huokaili.
Ilomäen havainto oli oikea. Konsertissa kuultiin seitsemää eri solistia, yhteensä kokoonpanossa oli 18 soittajaa ja laulajaa. Yllätysnumerosta vastasi 11-vuotias hanuristin alku Luukas Ahola. Pelimannit esittivät 21 eri laulua, joista jokainen tosiaan kertoi eri ammateista.