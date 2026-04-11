Katso kuvat: Pelimannien kevätkonsertissa heräsivät eloon eri ammatit

Kati Nuijanmaa (oikealla) esitti Maija Poppanen -elokuvasta tutun...
Kati Nuijanmaa (oikealla) esitti Maija Poppanen -elokuvasta tutun kappaleen Chim chim cher-ee, Ruhtinaan viulun sekä PMMP:n tutuksi tekemän Lautturin.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten Pelimannien kevätkonsertissa heräsivät tänä vuonna eloon erilaiset ammatit. Siitä kertoi konsertin nimikin Lautturista maalariin – lauluja eri ammateista.

– Lauluissahan ammatteja kuvaillaan usein liioiteltuina, mutta pilke silmäkulmassa. Huumoria tarvitaan tänäänkin, konsertin seremoniamestarina toiminut Ari Kajander totesi konsertin alkajaisiksi.

Perinteinen kevätkonsertti oli vetänyt Kuhmolan täyteen lehtereitä myöten, eikä pelkästään paikallisia. Paula ja Pentti Ilomäki olivat tulleet paikalle Kaipolasta, jonne puskaradio oli kiidättänyt viestin konsertista.

– Ihana keli, mikäs tässä oli lähteä ajelulle. Esiintyjissäkin oli tuttuja, kertoivat Ilomäet, joille Kuhmoinen on tuttu paikka, joskin osallistuminen Pelimannien konserttiin oli ensimmäinen.

– Ihana konsertti. Miten näin pienessä kylässä voi olla näin paljon näin taitavia laulajia, Paula Ilomäki hämmästeli, eikä osannut eritellä konsertin mieleenpainuvimpia hetkiä.

– Kaikki jäi mieleen, ihana juttu, hän huokaili.

Ilomäen havainto oli oikea. Konsertissa kuultiin seitsemää eri solistia, yhteensä kokoonpanossa oli 18 soittajaa ja laulajaa. Yllätysnumerosta vastasi 11-vuotias hanuristin alku Luukas Ahola. Pelimannit esittivät 21 eri laulua, joista jokainen tosiaan kertoi eri ammateista.

Ari Kajander paitsi isännöi lauantaista konserttia myös esitti kappaleet Kalastaja-Eemelin Valssi sekä Ajomies.
Kati Hattunen oli kappaleissaan kovasti liikkeellä. Kuvan asu kuului Juri Gagarinille ja Hattusen esittämä kappale oli luonnollisesti Lapsuuden sankarille. Lisäksi hän lauloi laulut Lentäjän poika, Ajan päivin ajan öin sekä Mestaripiirros.
Seija Ruokolan ohjelmistoon kuuluivat Paula Koivuniemen tutuksi tekemä kappale Jos konduktöörin nait sekä Kaunis pesijätär, ompelijasta kertova Pikku midinetti ja aikoinaan esityskiellossakin ollut Jaakko Pullin sävellys Puuseppä.
Luukas Ahola soitti haitarillaan Kasakkapatrullin. Apuna toimi Pelimannien ohjaaja ja taiteellinen johtaja Juha Saarinen.
Rumpujen ääressä nähtiin tuttuun tapaan Topias Isojärvi. Vasemmalla harmonikkaa soittaa Anssi Vaskisalo ja oikealla istuu Ari Kajander.
Oiva Ruokonen ilahdutti laululla Pikku maalarista.
Kimmo Malin (takana keskellä) lauloi Juice Leskisen tutuksi tekemän kappaleen Valssaaja konepajalla sekä suomalaisen kansanlaulun Hei vahtimestari. Oikealla kitaraa soittava Atte Unnaslahti esitti leikkuupuimurin mainosbiisiksi aikanaan tehdyn Sampo-mies -kappaleen, Poliisi- ja Tulta päin -kappaleet, Hectorin Palkkasoturin sekä Eino Leinon sanoittaman Laulajan laulun. Vasemmalla kitaraa soittaa Reetta Unnaslahti. Haitaria soittavat edessä Hanne Alanko, Katri Mikkola sekä Anssi Vaskisalo.
Etummaisina Pelimannien viulistit Tiina Lättilä ja Venla Pohjoisvirta.
Oiva Ruokosen soitin on käyrätorvi, Heikki Åkerlindin huilu ja Tauno Pesosen harmonikka.
Konsertin encorena kuultiin, miten sujui Juha Vainion sanoittamassa kappaleessa pankinjohtajan vapaailta. Laulamassa Kati Nuijanmaa, Kati Hattunen, Seija Ruokola sekä Ari Kajander.
Pentti ja Paula Ilomäki lähtivät kotimatkalle Kaipolaan konsertista haltioituneina.
