Katso kuvat: Valtrat valtasivat varhaiskasvatuksen

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

EEMIL TERVEILÄ ja Niilo Arrenius työntävät vanhoja traktoreita toiveikkaina ulos päiväkodin portista.

– Takarenkaat ovat rikki, ja takalokasuoja heiluu, kaksikko kuvailee kovassa käytössä ollutta kalustoa.

Vuosia sitten saadut traktorit päätyivät odottamaan huoltotoimenpiteitä. Eemil Terveilä ja Niilo Arrenius työnsivät uskolliset kulkupelit pois päiväkodin portista.

MTK Kuhmoinen lahjoitti polkutraktoreita Saukontassun päiväkotiin seitsemän vuotta sitten päiväkodin valmistuessa. Maansiirtotyöt ovat tehneet tehtävänsä vuosien varrella. Vaikka vaurioita on tullut, ovat traktorit olleet yhä kovassa käytössä. Hiekan ajossa myös peräkärryt ovat Terveilän ja Arreniuksen mukaan kärsineet, mutta niiden kanssa pärjää vielä.

Rikkinäiset traktorit työnnetään Unnaslahden Matin autolle. Siihin ne jäävät parkkiin, kun kuskit kavereineen lähtevät tutustumaan Sebu Peltolan traktorin perässä olevaan porkkanannostokoneeseen. Kone nykäisee naateista porkkanat ylös pellosta, naatit katkaistaan ja hihnaa pitkin porkkanat kulkeutuvat laatikkoon. Ja sieltä jonkin ajan päästä lautaselle. Lähes kaikkien lasten kädet nousevat ilmaan, kun kysytään, kuka tykkää syödä porkkanoita.

Vanha-Rauhamäen luomutilan Sebu Peltola esitteli lapsille traktorin perään laitettavaa porkkanannostokonetta.

Porkkanat ja niiden nostaminen eivät kuitenkaan ole päivän kiinnostavin anti. Unnaslahden lava-auton lasti sen sijaan on. Lavalta löytyy kaksi isoa pahvilaatikkoa, ja niiden sisältä uuden karheat harmaat traktorit. Laatikoiden ympärille syntyy nopeasti kova kuhina. Terveilän ja Arreniuksen silmät loistavat.

– Näissä on tekniikka kehittynyt. Penkin paikkaa saa säädettyä, jotta pienimmätkin ylettyvät polkemaan, Unnaslahti esittelee traktoreita.

Ennen kuin uudet kulkupelit polkaistaan liikkeelle, nostetaan vanhat pahvilaatikoissa Unnaslahden autoon.

Käytön jäljet näkyvät vanhoissa polkutraktoreissa.

– Kyllä niihin varaosia löytyy. Tuodaan ne korjattuna takaisin, hän lupailee.

Terveilä ja Arrenius saavat ajaa uudet traktorit päiväkodin portista sisään.

– Hyvät oli Valtrat ajaa, työvaatteisiin pukeutuneet pojat totesivat.

– Tämä on paikallisyhdistyksen työtä parhaimmillaan, Unnaslahti ja Peltola iloitsevat.

Traktoreiden lisäksi päiväkotiin jää pussillinen porkkanoita.