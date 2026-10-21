Kuhmari kysyy: Marja Poutanen – mistä kertoo monologisi Saarenlapsi?

KYSYMYKSET KATJA SIRVIÖ

Marja Poutanen, monologisi Saarenlapsi saa ensi esityksensä Kissakulman Torpalla ensi lauantaina. Mistä monologisi kertoo?

– Monologi kertoo varhaislapsuudestani noin kolmevuotiaasta kouluikään. Väitetään, että vasta viiden vanhana voi alkaa muistamaan asioita, niin minun kohdallani se ei pidä paikkaansa. Eikä monen muunkaan sellaisen henkilön, joka on oppinut vaikkapa lukemaan alle viisi vuotiaana. Hommahan ei onnistuisi, jos kirjaimet katoaisivat päästä joka yö.

Mikä on suhteesi Kuhmoisiin?

– Kuhmoinen on syntymäpitäjäni ,ja monologin alussa ollaankin kirkolla. Täytin vooso vuotta sinä kesänä kun muutimme Uotilansaareen. Kissakulman Nuorisoseura on kuulunut elämääni siitä lähtien, kun sen toiminta alkoi uudelleen sodan jälkeen. Isäni ja äitini, olivat innokkaita nuorisoseurassa toimijoita ja niin olivat myös isäni vanhemmat ja sisarukset jo ennen sotaa. Siis kolmannessa polvessa olen itse jatkamassa perinnettä.

Marja Poutanen on harrastanut kirjoittamista koko ikänsä, ja pienimuotoista esiintymistäkin jo vuosikymmeniä.

Monologi on harvinaisempi esitysmuoto, miten päädyit niiden pariin?

– Kirjoittamista olen harrastanut koko aikuisikäni eri asuinpaikkakuntien kansalais- ja aiemmin työväenopistoissa. Asuessani Kaamasessa näin Ivalossa vaikuttavan monologin Helene Schjerfbeckin elämästä. Jäin miettimään, osaisinko minäkin esittää monologia. Pienimuotoista esiintymistä olin harrastanut jo vuosikymmeniä esittäen omia ja toisten tekstejä. Muutettuani Kemijärvelle kehkeytyi ajatus valmiiksi niin, että kirjoitin ensimmäisen monologini, joka kertoi fiktiivisen tarinan isäni tädistä, jonka elämästä oikeasti en tiennyt paljoakaan.

Miten kuvailisit lauantaina pitämääsi monologia?

– Tämä Saarenlapsi on neljäs monologini, jota olen nyt työstänyt vähän yli vuoden. Minulta on usein pyydetty, että kirjoittaisin kirjan omituisesta lapsuudestani saaressa, mutta sille ajatukselle en koskaan lämmennyt. Saarenlapsessa olen työskennellyt eri tavalla kuin aiemmin. Se etenee ilman varsinaista käsikirjoitusta. Luulin, että sillä tavalla pääsisin helpolla, mutta ei se niin taida ollakaan. Tarina perustuu hyvin varhaisiin muistikuviini tapahtumista. Kiistanalaisuutta varmasti löytyy. Silti otan oikeuden luottaa niihin havaintoihin, jotka omikseni tunnen.

Marja Poutanen esittää monologinsa Saaren lapsi Kissakulman Torpalla lauantaina 24.10. Poikkijärven koulun satavuotismuisteloissa. Ohjelmassa on myös musiikkia (Johanna Hasu ja Katariina Ruokonen) sekä yhteislaulua.