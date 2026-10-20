Lukijapostia: Valtuutetun mietteitä taloudenhoidostamme

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA TEKI kesäkuussa yksin päätöksen moduulikoulun hankinnasta. Päätöksen mukaan moduulikoulun hinta oli 39 995 euroa, mutta kokonaiskustannukset olivat todellisuudessa kolmelta vuodelta 89 378 euroa. Sivistystoimenjohtajan hankintaoikeudet tehdä hankintapäätöksiä päättyvät 40 000 euroon. Sivistyslautakunta hyväksyi AvoinKuhmoinen -ryhmän asiasta tekemän oikaisuvaatimuksen ja palautti hankinnan uudelleen valmisteltavaksi.
Sivistystoimenjohtaja on Kuhmoisten Sanomissa aiemmin ilmoittanut moduulikoulun hankintatarpeeksi ainakin kolme vuotta. Sivistystoimenjohtaja oli tuomassa asiaa sivistyslautakunnan uudelleen päätettäväksi muunnelluin tiedoin kahden vuoden vuokra-ajaksi (alkuperäisen kolmen vuoden sijaan). Sivistystoimenjohtajan muuttunut moduuliväistötilan ennakkoarvio olikin nyt muuttunut 78 038 euroon.
Mitä viranhaltijan tapa muunnella taloudellisia faktoja luottamushenkilöiden silmien alla kertoo veronmaksajalle? Antaako se aihetta kysyä, miksi alunperinkään ei ole toimittu hallintosääntömme mukaisissa talousraameissa, ja anottu tarvittaessa lisämäärärahaa? Korkean veroprosentin kunnassa tulee tämän kustannustason hankinnan taloudellisista faktoista kustannuksista puhua oikeilla rahoituslukemilla.
Tämä artikkeli ei ota kantaa siihen, tarvitaanko kallista modulikoulua vai ei. Tämä artikkeli käsittelee sitä, miten virkahenkilöstö esittää käytettäväksi kuhmoislaisten verovaroja, ja miten luottamushenkilöt suhtautuvat pienen kunnan verovarojen käyttöön. Hallintosäännössä 80 000 euroa ylittävät hankinnat tulee viedä kunnanhallituksen käsittelyyn.
Sivistyslautakunta kokoontui uudelleen hankinnan oikaisuvaatimuksen tiimoilta. (Sivistyslautakunnan esityslista 24.09.2026 § 32/2026). Sivistystoimenjohtaja toimi kokouksessa esittelijänä asiassa, joka koski hänen omaa oikaisuvaatimuksen alaista toimintaansa. Herännee epäillys, menikö käsittely lainmukaisesti esteellisyysnäkökohdat huomioiden?
Vuonna 2024 sivistystoimen käyttöön budjetoitu nettokustannus oli 3 421 189 euroa. Kulutettu toteutuma oli 3 989 134 euroa. Budjetti ylittyi 567 945 eurolla. Vuonna 2025 sivistystoimen käyttöön budjetoitu nettokustannus oli 3 832 062 euroa. Kulutettu toteuma oli 4 072 523 euroa. Budjetti oli jälleen ylitetty 240 461 eurolla.
Tapahtuneet verovarojen ylikäytöt on toteutettu ilman lain vaatimaa, hyväksyttyä lisämäärärahoitusta. Herää epäillys, miten tämä määrärahojen ylittäminen on ollut edes mahdollista vuodesta toiseen ilman sanktioita? Kenellä on vastuu? Taloudenhoidollisissa vastaavissa tilanteissa viranhaltijat ovat, mediatietojen pohjalta, saaneet vähintään vakavan varoituksen. Vakavimmillaan piittaamattomuudesta ja laiminlyönneistä seurauksena on ollut viraltapano.
Jokaiselle meistä sattuu taloudenpidossa virheitä, joista voimme oppia. Edellä mainitut toistuvat virheet ovat vakavia. Yrityskentällä ne olisivat armotta tarkoittaneet konkurssia sekä työn ja työllistämisen menetystä. Myös julkiset eurot pitää laskea tarkasti.
Osku Puukila
Kunnanvaltuutettu
Teknisenlautakunnan jäsen
Avoin Kuhmoinen ryhmä
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Valtionosuusjärjestelmä on ollut Kuhmoisten kunnalle suotuisa, mutta kunnan tulisi varautua valtionosuusjärjestelmän muutoksiin tarkastelemalla vuoden 2025 kulurakenteita toimialoittain ja laatimalla esityksiä tulevaisuuden säästötavoitteiksi. Kuhmoisissa yhtenäiskoulun (esi- ja perusopetus sekä lukio) ja varhaiskasvatuksen kulut olivat vuoden 2025 tilinpäätöksessä yhteensä 4 075 052 euroa. Esi- ja perusopetus sekä lukio-oppijoita kunnassa oli 163. Varhaiskasvatukseen otti osaa 32 lasta. Tuolla neljän miljoonan potilla siis tuotettiin palveluita alle kahdelle sadalle lapselle. Erityisesti varhaiskasvatus oli poikkeuksellisen kallista. Kuhmoisissa vuoden 2025 tilinpäätökseen on kirjattu varhaiskasvatuksen netto kustannukseksi 1 098 253 euroa. Kun varhaiskasvatukseen otti osaa 32 lasta, se tekee 34 320 euroa per varhaiskasvatuksessa ollut lapsi. Lapsia hoidettiin kahdessa eri paikassa. Kivitassut, 3–5-vuotiaat, lapsia 11, olivat vuokratiloissa Kirkkotie 1:ssä. Kaislatassut, 1–3-vuotiaat, lapsia 8 – sekä Sammaltassut, 3–5-vuotiaat, lapsia 13, olivat Saukontassussa. Voisiko kunta luopua Kirkkotie 1:n tiloista? Saukontassun lupakuvien mukaan tiloihin voisi sijoittaa 49 lasta. Toisaalta – maksaahan kunta vuokraa Hollolan seurakunnalle Kirkkotien tiloista? Niitä ei ole kirjattu osaksi 1 100 000 euron varhaiskasvatuksen kuluja (kunnan Tilinpäätös, sivu 64). Minne Kirkkotie 1:n tilavuokrat on kohdennettu? Varhaiskasvatuksen vuokramenoiksi on merkitty 0 euroa. Eli 1 100 000 euron varhaiskasvatuksen kuluihin pitänee vielä lisätä Kirkkotien vuokrat. Jatkossa yhtenäiskoululle tulee vuokrakuluja moduulikoulun hankinnasta. Mitkä olisivat vaihtoehdot? Esim. Puolangan kunta päätti jo vuonna 2018 ulkoistaa koko varhaiskasvatus toimintansa. Kunta siirtyi kokonaan palveluseteli malliin, ja kunnan ainoat päiväkodit siirtyivät yksityisen toimijan hoidettaviksi. Esimerkiksi henkilöstömenot ja palveluiden ostot olivat varhaiskasvatuksessa 2025 yhteensä 806 915 euroa. Kunnalla oli 3 varhaiskasvatuksen opettaja ja 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Kun hoidettavana on 3–5-vuotiaita 24 ja 1–3-vuotiaita 8, riittävä henkilöstömitoitus saattaisi olla puolet nykyisestä.