Lukijapostia: Valtuutetun mietteitä taloudenhoidostamme

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA TEKI kesäkuussa yksin päätöksen moduulikoulun hankinnasta. Päätöksen mukaan moduulikoulun hinta oli 39 995 euroa, mutta kokonaiskustannukset olivat todellisuudessa kolmelta vuodelta 89 378 euroa. Sivistystoimenjohtajan hankintaoikeudet tehdä hankintapäätöksiä päättyvät 40 000 euroon. Sivistyslautakunta hyväksyi AvoinKuhmoinen -ryhmän asiasta tekemän oikaisuvaatimuksen ja palautti hankinnan uudelleen valmisteltavaksi.

Sivistystoimenjohtaja on Kuhmoisten Sanomissa aiemmin ilmoittanut moduulikoulun hankintatarpeeksi ainakin kolme vuotta. Sivistystoimenjohtaja oli tuomassa asiaa sivistyslautakunnan uudelleen päätettäväksi muunnelluin tiedoin kahden vuoden vuokra-ajaksi (alkuperäisen kolmen vuoden sijaan). Sivistystoimenjohtajan muuttunut moduuliväistötilan ennakkoarvio olikin nyt muuttunut 78 038 euroon.

Mitä viranhaltijan tapa muunnella taloudellisia faktoja luottamushenkilöiden silmien alla kertoo veronmaksajalle? Antaako se aihetta kysyä, miksi alunperinkään ei ole toimittu hallintosääntömme mukaisissa talousraameissa, ja anottu tarvittaessa lisämäärärahaa? Korkean veroprosentin kunnassa tulee tämän kustannustason hankinnan taloudellisista faktoista kustannuksista puhua oikeilla rahoituslukemilla.

Tämä artikkeli ei ota kantaa siihen, tarvitaanko kallista modulikoulua vai ei. Tämä artikkeli käsittelee sitä, miten virkahenkilöstö esittää käytettäväksi kuhmoislaisten verovaroja, ja miten luottamushenkilöt suhtautuvat pienen kunnan verovarojen käyttöön. Hallintosäännössä 80 000 euroa ylittävät hankinnat tulee viedä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Sivistyslautakunta kokoontui uudelleen hankinnan oikaisuvaatimuksen tiimoilta. (Sivistyslautakunnan esityslista 24.09.2026 § 32/2026). Sivistystoimenjohtaja toimi kokouksessa esittelijänä asiassa, joka koski hänen omaa oikaisuvaatimuksen alaista toimintaansa. Herännee epäillys, menikö käsittely lainmukaisesti esteellisyysnäkökohdat huomioiden?

Vuonna 2024 sivistystoimen käyttöön budjetoitu nettokustannus oli 3 421 189 euroa. Kulutettu toteutuma oli 3 989 134 euroa. Budjetti ylittyi 567 945 eurolla. Vuonna 2025 sivistystoimen käyttöön budjetoitu nettokustannus oli 3 832 062 euroa. Kulutettu toteuma oli 4 072 523 euroa. Budjetti oli jälleen ylitetty 240 461 eurolla.

Tapahtuneet verovarojen ylikäytöt on toteutettu ilman lain vaatimaa, hyväksyttyä lisämäärärahoitusta. Herää epäillys, miten tämä määrärahojen ylittäminen on ollut edes mahdollista vuodesta toiseen ilman sanktioita? Kenellä on vastuu? Taloudenhoidollisissa vastaavissa tilanteissa viranhaltijat ovat, mediatietojen pohjalta, saaneet vähintään vakavan varoituksen. Vakavimmillaan piittaamattomuudesta ja laiminlyönneistä seurauksena on ollut viraltapano.

Jokaiselle meistä sattuu taloudenpidossa virheitä, joista voimme oppia. Edellä mainitut toistuvat virheet ovat vakavia. Yrityskentällä ne olisivat armotta tarkoittaneet konkurssia sekä työn ja työllistämisen menetystä. Myös julkiset eurot pitää laskea tarkasti.

Osku Puukila

Kunnanvaltuutettu

Teknisenlautakunnan jäsen

Avoin Kuhmoinen ryhmä