Hevoskierrosta elämänkiertoon miesten leirillä

MIESTEN KOTAILTOIHIN tuli tänä syksynä uusi tapahtuma: miesten leiri. Päävierailijana oli rovasti, teologian tohtori Raimo Mäkelä. Leiri alkoi juhlavasti liputuksella, Aleksis Kiven päivän kunniaksi.

Leirikeskuksen ja sen omistavan Ekosen orpohuoltosäätiön esitteli toimitusjohtaja Jouko Palmroth Jämsästä. Veijo Vierumäki kertoi kaminalahjoituksista Ukrainaan.

Mäkelä aloitti osuutensa puhumalla viisaasti vanhenemisesta. Hän antoi suosituksia vanhenemisen varalta, joista perustavimpia ovat testamentti, hoitotestamentti ja hautausohjeet. Kristillisesti tärkeintä on Vapahtajalle sydämensä avaaminen. Esityksen hän päätti yhteisesti lausuttuun virteen Sinuhun turvaan Jumala, joka on Paavo Ruotsalaisen virsi Kokkosen oopperasta Viimeiset kiusaukset.

Pastori Raimo Mäkelä avasi kolme tärkeää aihetta kuin aarrearkusta. Kuva: Risto Ojala

Mäkelän toinen aihe oli miten selviän narsistista. Hän on aiheen tunnetuimpia tutkjoita ja kirjoittanut siitä kaksi kirjaa. Narsisti on täynnä itseään ja ajattelee muista vain, miten voisi heistä hyötyä. Hän voi naamioida itsekkyytensä lähimmäisenrakkaudeksi, kun siitä on hänelle hyötyä.

Narsisti alistaa julmasti kaikki, jotka vain voi. Hänestä kärsineitä on lukemattomia aviopuolisoita, lapsia, oppilaita, johtajan alaisia, työtovereita, seurakuntalaisia ja kansalaisia. Hän ei näe pahuuttaan. Ihmiskunnan historiassa narsismi lisääntyy. Heitä ovat monet valtioiden johtajat Hitleristä ja Stalinista Trumpiin ja Putiniin. Koko maailma on heidän kynsissään.

Sunnuntain aluksi oli Sananrieskaa riihessä, jonka pastori Mäkelä toteutti hetkijumalanpalveluksena hevoskierron alla. Se oli kuin kuva elämänkierrosta.

Toisena aiheena oli ”lain ja evankeliumin suhteesta”. Sen keskuksena on Jeesus, Jumala ja ihminen. Hän on ihmisen esikuva ja sijainen, hänessä laki ja evankeliumi yhtyvät.

Lauantai päättyi rantasaunassa puhdistautumiseen, sunnuntain herkkuhetki oli hirvikeitto. Leiriltä lähdettiin kotiin monin tavoin ravittuina.

Risto Ojala