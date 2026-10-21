Kappelin uudet sähköurut on asetettu paikalleen, niiden myötä kappelin käyttöastetta halutaan nostaa

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KAPPELIN uudet sähköiset urut ovat olleet käytössä jo vuoden verran, mutta nyt ne on myös istutettu lopulliselle paikalleen vanhojen sisälle. Kappeliseurakunnan kappalaisen Tuomas Taipaleen sekä kanttorin Hanne Erolan vuosi sitten esittämä toive siitä, että alkuperäisten urkujen fasadi purettaisiin ei mennyt läpi museovirastossa. Verhoilu jäi paikalleen, mutta urkujen koneisto on purettu sisältä pois.

– Sinne tehtiin tilaa sähköuruille, jotka on työnnetty kuoren sisään. Kaikki on suunniteltu museoviraston ja rakennusarkkitehdin kanssa, Taipale kertoo.

Itse 1960-luvulla rakennetulla urulla ei ollut museoarvoa. Erolan mukaan Kuhmoisten kappelista löytyneet urut olivat täysin tavalliset, ja niistä on jopa ylitarjontaa tällä hetkellä.

Sähköurkujen koskettimet eivät ole perinteiset mustavalkoiset vaan puun väriset. Erilaiset valinnat tehdään kosketusnäytön kautta.

URKUJA SOITTAVALLE kanttorille tuli muutostöissä parvelle hieman enemmän tilaa liikkua, mutta kappelivieras ei välttämättä näe eroa vanhaan. Se, mitä kappelivieras voi huomata, on urkujen erilainen äänen laatu.

– Uusia urkuja oli alusta alkaen ilo soitella. Ääni on niin puhdasta. Olin jo tottunut siihen, että vanha urku oli aina epävireessä, Erola sanoo.

Kappelin vanha urku kärsi keliolosuhteiden vaihtelusta. Kuumuus, kylmyys ja kosteus kaikki vaikuttivat urkujen vireyteen. Lisäksi Kangasalan urkutehdas oli käyttänyt urkuja rakentaessaan uutta liste-rakennetta, joka oli susi jo syntyessään.

Virtuaaliurut sen sijaan ovat aina vireessä ja tarjoavat lukuisia erilaisia mahdollisuuksia. Nyt niihin on asennettu soittimiksi barokkiurku sekä romanttisen ajan urku, mutta mahdollisuuksia on lukuisia, ja niiden lisääminen käy etäyhteydellä.

Samalla kun urut uusittiin, saatiin Kappeliin uusi äänentoistojärjestelmä.

– Etenkin jouluaattona ja pyhäinpäivänä, jolloin kappeli on täyteen ammuttu ja osa istuu eteisessä, puhuttu ääni ei ole kuulunut. Nyt äänentoisto on kiinteä. Kirkkoon saatiin samanlainen, Taipale kertoo.

Ajatuksena on, että saisimme kappeliin joka kuukausi jonkun yleisötilaisuuden.

UUSIEN URKUJEN myötä kappelin käyttöastetta pyritään lisäämään selkästi. Tulevana sunnuntaina järjestetään kappelikonsertti, jossa ovat mukana Taipaleen ja Erolan lisäksi mukana Jussi Keltakangas ja Kirsi Skantz-Viljakainen.

– Ajatuksena on, että saisimme kappeliin joka kuukausi jonkun yleisötilaisuuden. Nyt on konsertti, marraskuussa pyhäinpäivän konsertti, jouluaattona hartaus ja tammikuutakin on jo suunniteltu. Täällä voisi pitää messuja mutta myös muita erikoisempia musiikkipainotteisia tilaisuuksia. Tämä on hyvä tila ja akustiikka on mainio, Taipale ja Erola kertovat.

Ja jos urkumusiikkia kaivattaisiin muuallekin kuin kappeliin tai kirkkoon, on sähköurut helppo siirtää esimerkiksi Kuhmolaan.

– Silloin voisi soittaa jotain muutakin kuin kirkkomusiikkia, Erola toteaa.