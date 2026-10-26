Kiinteistöveroprojekti alkamassa ensi vuonna – neljännes verotettavasta rakennusalasta saattaa puuttua rekisteristä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

HUOLELLISESTI VALMISTELTU kiinteistöveroprojekti on alkamassa vuoden 2027 aikana. Rakennustarkastaja Samuli Mannisen mukaan projektissa hyödynnetään FCG:n tekemää analyysiä, joka paljastaa koko kunnan alueelta, mitkä rakennukset puuttuvat verohallinnon rekisteristä. Lisäksi FCG on haarukoinut, minkälaisista rakennuksista on kyse.

– Varovainen arvio on, että 15-20 prosenttia verotettavaa rakennusalaa puuttuu rekisteristä, Manninen sanoo.

Monet kunnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana lähteneet selvittämään verotettavaa rakennuskantaansa. Mannisen mukaan se, että joku rakennus ei ole verohallinnon rekisteriin päätynyt, johtuu monesta eri asiasta. Kuntien digitaaliset rakennusrekisterit on koottu eri tavoilla ja niiden oikeellisuudessa on monesti paljon puutteita, myös meillä Kuhmoisissa. Rekistereitä ei olla koskaan käyty tarkasti läpi ja synkronoitu eri viranomaisten välillä.

– Kiinteistönomistajalla on lakisääteinen velvollisuus tarkistaa kiinteistöveropäätöksessä olevat tiedot ja ilmoittaa verottajalle mahdolliset virheet tai puuttuvat tiedot, mutta sekin vaatii jonkin verran asiantuntemusta. Kaikki eivät osaa epäillä ja selvittää, että asiassa olisi epäselvyyttä, etenkin jos omistaa isompia kiinteistömassoja, Manninen sanoo ja jatkaa, että vastuun kaataminen pelkästään kiinteistönomistajan niskaan tuntuisi epäoikeudenmukaiselta, sillä puutokset ovat harvoin tahallaan aiheutettuja.

Manninen ei myöskään osaa tarkkaan sanoa, miten verottaja kohtelee rekisteristä puuttuvia rakennuksia.

– Ajattelisin, että ei kai sieltä mitään hirmupitkälle johtavia sanktioita olisi tulossa. Mikä tahansa linjaus onkin, toivoisin, että se on järkevä.

Tämän hetken suunnitelman mukaan Kuhmoisten rakennuskanta tullaan tarkastamaan kokonaan saaria lukuun ottamatta seuravan kolmen aikana. Rakennuskannan päivittäminen ajan tasalle ei ole tärkeää vain verotulojen vaan myös rakennusvalvonnan kannalta.

– Se auttaa muun muassa kiinteistön omistajaa, myyjää ja ostajaa. Hekin voivat saada luotettavan ja oikean tiedon.