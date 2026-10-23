Kauppias tarjosi kakkukahvit Kipparissa

Simo ja Heljä Larinen sekä Juha Tolamaa nauttivat kauppareissullaan kauppias Satu Järvenpään tarjoamat kakkukahvit.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

K-MARKET KIPPARISSA nautittiin perjantaina kakkukahvit uuden kauppiaan kunniaksi. Satu Järvenpää kertoi päivän olleen aika vilkas, mutta mukava.

– Ihmiset ovat ihania. Kauppiashommat ovat lähteneet käyntiin paremmin kuin uskoin, hän kiitteli.

Järvenpää aloitti Kipparin kauppiaana lokakuun alussa. Tuolloin hän sanoi Kuhmoisten Sanomille haluavansa kauppaan lisää lapsiperheitä. Kaupan seinälle onkin jo ilmestynyt lasten piirrustuksia, ja hyllyihin oli piilotettuna pieniä leluja löydettäviksi.

– Kivaa palautetta tuli niistäkin lapsilta. Oli kuulemma paras kauppareissu ikinä, Järvenpää kertoi ja sanoi liikehdintää näkyneen hyllyjen välissä muutenkin ehkä tavallista enemmän.

Juha Tolamaa sekä Simo ja Heljä Larinen nappasivat kakkukahvit kesken ostosten teon. Lariset kertoivat seuranneensa iloisin mielin uuden kauppiaan taivalta, etenkin kun tämä on paikallisia.

– Totta kai sillä on iso merkitys. Jännityksellä odotamme, mitä kaikkea uutta on luvassa. Ja nyt uskaltaa itsekin rohkeasti ehdottaa uusia tuotteita hyllyyn, Lariset pohtivat.

Kaupan alalla on edessä joulun alusaikaa seuraavat hiljaiset viikot – lukuunottamatta muutamia juhlapyhiä. Kauppiaan mukaan hiljaisenakaan aikana ei ole ajatuksena hautautua omiin oloihin, vaan ohjelmaa on ideoitu pitkän syksyn ja talven varalle.