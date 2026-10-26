Tuore tekninen johtaja vannoo suunnitelmallisuuden sekä tavoitteellisuuden nimeen ja vaalii henkilöstön työhyvinvointia

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

SANAT SUUNNITELMALLISUUS ja tavoitteellisuus toistuvat usein Kuhmoisten kunnan uuden teknisen johtajan Kari Setälän puheissa. Muutaman viikon kokemuksella molemmissa riittää myös terävöittämistä, ja saman viestin Setälä sai jututtaessan teknisen toimen henkilöstön kahdenkeskisesti.

– Korostan suunnitelmallisuutta, tavoitteiden asetantaa ja niiden seurantaa. Jälkimmäistä pitää tehdä jatkuvasti. Jos huomataan, että tavoitteet eivät näytä toteutuvan, pitää miettiä korjausliike ja tehdä se. Tärkeää olisi, että ei jäädä hyssyttelemään, vaan pitää voida pyytää apua, Setälä sanoo.

Setälällä on kokemusta teknisen- sekä kaupunkikehitysjohtajan työstä viidentoista vuoden ajalta kolmesta eri kaupungista. Hän jäi eläkkeelle Orimattilasta vuonna 2025, perusti sen jälkeen oman yrityksen, mutta päätyi kuitenkin hakemaan töitä Kuhmoisista.

– Koen, että minulla on paljon annettavaa Kuhmoisten kunnalle. Oma yritys on yhden ihmisen yritys, ja on tylsää touhuta yksikseen. Kaipaan työyhteisöä ympärilleni.

Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on Setälälle hyvin tärkeää.

– Töihin täytyy olla mukava tulla ihan jokaisena työaamuna. Toimiminen joukkueena, jossa henkilöstölle annetaan vastuuta ja heihin luotetaan, tuottaa tavoitteiden mukaisen lopputuloksen.

Paikkakuntana Kuhmoinen ei ollut Setälälle entuudestaan lainkaan tuttu, mutta mielenkiinnon se herätti.

– Kokonsa, sijaintinsa ja kuntatalouden osalta Kuhmoinen poikkeaa aikaisemmista kunnista, joissa olen työskennellyt. Toimintaympäristö on kiinnostava. Tähän mennessä kokemukset ovat olleet hyviä, mutta uinuva talvikausi vähän askarruttaa. Kesää odotan innolla, Setälä kertoo.

Hyvinkäällä asuvalla Setälällä on viikkoasunto Kuhmoisissa, ja töiden ulkopuolella miehen saattakin nähdä kuntosalilla, pyörän selässä tai hiihtoladulla.

Jokaisen työntekijän on aamulla tiedettävä, mitä päivän aikana tehdään. Kari Setälä

VIIME VIIKOLLA pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa hyväksyttiin liuta toimialan säästötavoitteita. Setälä ei ehtinyt osallistua niiden valmisteluun, mutta säästöpaineiden kanssa eläminen on tuttua aikaisemmista toimenkuvista.

Tekninen toimi hakee säästöjä jättämällä palkkaamatta uusia työntekijöitä eläkkeelle jäävien tilalle. Sekä koulun kiinteistönhoitajan että toisen eläköityvän siivoojan työt on mahdollista jakaa muiden työntekijöiden kesken. Säästöä on laskettu syntyvän noin 73 000 euroa vuodessa.

Teknisen toimen henkilöstömäärä on ollut joidenkin kuntalaisten syynin alla. Setälä toteaa, että ei vielä ainakaan ole saanut sellaista kuvaa, että resurssit olisivat ylimitoitetut

– Osassa tehtäväkenttää on jopa liikaakin kuormaa, mutta tehtävänjakoa ja eri yksiköiden rakennetta pitää miettiä.

Toinen parran pärinää aiheuttanut asia on varikkohenkilöstön kulkeminen 24-hallilla sijaitsevan varikon ja kirkonkylän väliä. Säästölistalla on maininta ajojen optimaalisesta suunnittelusta sekä tuleviin tehtäviin ja tavarahankintoihin valmistautumisesta.

– Jokaisen työntekijän on aamulla tiedettävä, mitä päivän aikana tehdään. Viikkopalavereissä käydään läpi, mitä on tullut tehtyä ja mitä on luvassa seuraavaksi. Huoltokirjajärjestelmässä on vähän kehitettävää, eikä se toki haittaisi, jos varikko olisi pikkaisen lähempänä, mutta en tiedä, mitä vaihtoehtoja on, Setälä sanoo.

Yksi säästökohteista on luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä. Setälän mukaan kiinteistöstrategian uusiminen on yksi teknisen toimen toiminnallisista tavoitteista ensi vuodelle. Sen valmistuttua voidaan katsoa, mitkä rakennukset pidetään, mitkä myydään tai mitkä korjataan. Sama koskee kunnan omistamia asunto-osakkeita.

SÄÄSTÖTAVOITTEET (suluissa säästö)

Koulun kiinteistönhoitajan tilalle ei palkata uutta henkilöä. (40 500 euroa / vuosi)

Kahden mahdollisesti eläköityvän siivoojan tilalle palkataan vain yksi uusi. (33 080 euroa / vuosi)

Leikkipaikkojen ja rantojen viralliset tarkastukset voidaan tehdä itse. (2 500 euroa / vuosi)

Ostopalveluiden minimointi ja oman työvoiman hyödyntäminen. Vaatii alkuinvestointia, kuten avolavapakettiauto nostimella, mutta tuottaa säästöjä nopeasti. (20 000 euroa / vuosi)

Pirhan vuokria on nostettu niin, että tuloja on 29 000 euroa kuukaudessa enemmän, mutta myös kulut ovat nousseet, joten säästövaikutus on pienempi.

Kiinteistöveroselvitys. Säästövaikutus kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, lopullinen tulovaikutus arviolta 160 000 – 220 000 euroa vuodessa.

Luovutaan tarpeettomista kiinteistöistä.

Optimoidaan ajot suunnitelmallisuudella.

ISOIMMAT INVESTOINNIT 2027

Laitostoimintaan 275 000 euroa.

Myllykujan kunnostuksen toteutus 300 000 euroa.

Soini Nikkisen kaaren kunnostus ja asvaltointi 140 000 euroa.

Kiinteistöveroprojekti 170 000 euroa.

Koulukeskuksen hankesuunnittelu 300 000 euroa.

Päijännekodin vesikaton kunnostus 100 000 euroa.

Lumme-kodin sokkelin, katon ja julkisivujen peruskunnostus 100 000 euroa.

Kuhmolan ulkopuolen korjaukset 400 000 euroa