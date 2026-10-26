Lukijapostia: Puukilan politiikan tarkoitus

SUOMEN JA Kuhmoisten päätöksenteko perustuu demokraattiseen oikeusvaltion periaatteeseen. Tässä järjestelmässä kukin voi esittää mielipiteitään muun muassa johtavista viranhaltijoista. Tämä on järjestelmän vahvuus. Heikkous syntyy siinä pisteessä, kun faktoja vääristellään tai niistä jopa valehdellaan – itsensä ylentämisen tarkoituksessa.

Ensinnäkään koulun moduulihankintaa sivistysjohtaja ei päättänyt yksin. Kunnan koneistossa päätös kirjataan joko viranhaltijan tai toimielimen nimiin. Toisekseen hankinta tehtiin alun perin vähintään yhdeksi vuodeksi. Toisin sanoen Puukila vääristelee, Kuhmarin kirjoittelussaan 21.10.2026.

Kesän aikana kyseiseen hankintaan liittyvä tilanne muuttui muun muassa koulun B-talon rakennetutkimuksista johtuen. Siten muuttui myös hankinnan tarve todennäköisiä väistötiloja ennakoiden. Kun hankinnan tulkinnassa tapahtuu virhe, päätöksenteon hierarkia mahdollistaa virheen korjaamisen hankintaoikaisulla. Niin tapahtui tässäkin tapauksessa.

Sivistystoimen toimintakulut ovat kahtena edellisenä vuonna olleet 4,2- 4,4 miljoonaa. Lähelle Puukilan esittämää lukua 3,4 miljoonaa päästäisiin lakkauttamalla kirjasto, koulu- ja päiväkotiruokailu sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut. Varsin elämänlaatuun vaikuttavia palveluja.

Puukilan poliittisia motiiveja seuranneena olen kiinnittänyt huomioni siihen, että kukin vuorollaan joutuu tai pääsee hänen maalittamisensa kohteeksi. Tällä kertaa meikäläinen, sivistysäijä. Mikä on Puukilan politiikan tarkoitus?

Puukila pyrkii toiminnallaan muokkaamaan keskustelun ilmapiiriä siten, että hän syöttää mielikuvia kunnan taloudenhoidon kriisistä. Tämän tarkoitus on saada aikaan epäluottamusta kunnan viranhaltijoita ja päätöksentekoa kohtaan. Toisekseen Puukilan tarkoitus on ruokkia vääryyden kokemuksen ilmapiiriä, jolla pyritään aiheuttamaan vihan, pelon ja epävarmuuden tunteita kunnan toimintaa kohtaan.

Pertti Terho

sivistysäijä