Kirjastossa taiteiltiin sanapuuhun lehtiä ja niihin kauniita sanoja

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KIRJASTOON kasvoi torstai-iltana yhteisötaideteos nimeltä sanataidepuu. Sade Hiidenkarin ohjaamassa taidetyöpajassa aiheena olivat ystävyyden ja rauhan sanat.

– Sanat ovat kuin siemeniä. Kun ne kirjoittaa, ne alkavat kasvaa, Hiidenkari totesi.

Kymmenkunta askartelijaa kävi illan aikana jättämässä rohkaisevat ja ilahduttavat sanansa sanataidepuuhun. Lehden muodon sai määritellä itse, niinpä sanataidepuussa roikkuu sydämiä, kukkia, hedelmiä ja perhosia. Lehdet muistuttavat lukijoitaan elämän valoisimmista asioista.

– Tässä ajassa tarvitaan rauhaa, iloa, ystävällisyyttä. Ilmassa on niin paljon vihapuhetta ja toivottomuutta, Hiidenkari sanoi.

Sanataidepuuhun tehdyt lehdet maalattiin akvarelliväreillä. Lehtien muodon sai määritellä itse, samoin niihin kirjoitetut sanat.

Idea sanataidepuusta syntyi Hiidenkarin sekä kirjaston lukukoordinaattori Noora Laitisen yhteistyössä.

Tilausta uudellekin taidepajalle tuli, sillä Hiidenkarin suunnittelemia taidepäiväkirjoja ei maltettu askarrella vielä lainkaan. Sanataidepuu on kirjastolla nähtävissä toistaiseksi.

Kirjastoa oli tehty tutuksi pitkin päivää. Kirjastopedagogi Kati Ruuskasen päivä oli alkanut kirjaston esittelyllä.

– Mukava porukka tuli kirjastoon tutustumaan. Osa oli vakikävijöitä ja heillä oli vähän haastavampia kysymyksiä, mutta vähemmän käyneitäkin oli paikalla, Ruuskanen kertoi.

Iltapäivällä kirjastolla esiteltiin saavutettavuuskirjasto Celiaa.

– Se on hyvä kaikille, joilla on hankaluuksia lukemisen kanssa esimerkiksi näön tai muiden lukemiseen vaikuttavien haasteiden vuoksi. Celian äänikirjoja löytyy myös kirjastosta cd-levyinä, Ruuskanen muistutti.