Nyssellä pääsee Tampereelle ja takaisin – ja vieläpä omaa autoa edullisemmin

TEKSTI & KUVA MIKKO SEES

AURINKOINEN SUNNUNTAI-ILTAPÄIVÄ klo 13.54. Nysse tulee! Tampereen seudun joukkoliikenteen linja-auto numero 42 kaartaa Kuhmoisten Nesteen pihaan ja kyydistä nousee yksi matkustaja. Oliko muita?

Kuhmoisiin viime syksynä Tampereelta muuttanut Anita Ågren ei omista autoa. Hänelle julkinen liikenne on kimppakyytien lisäksi ainoa vaihtoehto. Hän kehuu Nysseä ja Kuhmoisia vuolaasti.

– Meitä oli tällä kertaa neljä, jotka tulimme samalla kyydillä Kuhmoisten rajan ylitse. Kaiken kaikkiaan bussissa oli matkustajia viitisentoista. Osahan jää aina kyydistä Kangasalla, osa Sahalahdella ja Kuhmalahdella. Olen monesti vähän yllättynytkin siitä, kuinka paljon on kulkijoita, Ågren sanoo.

Hän matkustaa viikoittain kotoa Kuhmoisista Tampereelle ja takaisin. Ågrenilla on kaupungissa siirtolapuutarhamökki, ystäviä ja sukulaisia. Hän kertoo, että Tampereella Kuhmoinen on useimmille tuntematon paikkakunta.

– Kun ilmoitin, että muutan Kuhmoisiin, minulta alettiin kysellä, missä se Kuhmoinen on. Tuleeko sinusta kuhmolainen? Äitini on Päijälästä ja isäni Kalattomalta. Olen viettänyt Kuhmoisissa paljon aikaa sukulaisissa. Tätini asuu Kokonniemessä ja kolmella veljelläni on mökit täällä.

ÅGREN ON joutunut selittämään tutuilleen, että Tampereelta itään päin matkan varrelle jää Kangasala sivukylineen. Kaikille tulee yllätyksenä, että Kuhmoisiin pääsee Nyssellä. Kunnan tarjonta matkailijoille on Tampereella lähes täysin tuntematonta. Ågren toteaa, ettei hän itsekään tiennyt, kuinka paljon täällä tapahtuu.

– Luulin tulevani hiljaiseen kylään, jossa ei tapahdu talvella mitään, hän nauraa. Luulo on osoittautunut vääräksi, sillä Kuhmoinen on kokoaan isompi. Toimintaa ja tapahtumaa on monenlaista.

Hän sanoo, että vaikka kesällä Kuhmoisissa on paljon tapahtumia, ongelmaksi muodostuu se, että julkisilla kulkuneuvoilla ei ilta-aikaan pääse takaisin kaupunkiin. Kuhmoisten majoituskapasiteetti on harmillisen rajallinen, ja tapahtumien aikaan vapaata tilaa ei ole.

– En olisi muuttanut tänne, jos Nysse ei kulkisi. Löysin täältä asunnon, johon ihastuin ja tein heräteostoksen, jos niin voi sanoa. Olen jo 65-vuotias eläkeläinen, joten Nyssellä matkustaminen on todella edullista. Kyyti Tampereelle maksaa klo 9-12 matkustettaessa vain 2,50 euroa ja muina aikoina neljä euroa matkakortilla. Sehän on älyttömän halpaa! Muutkin eläkeläiset, miettikää! Ågren päivittelee.

NYSSELLÄ PÄÄSEE arkisin kumpaankin suuntaan kolme kertaa päivässä. Viikonloppuisin kulkee kaksi vuoroa. Linjan rahoitukseen osallistuvat Kuhmoisten kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Nykyinen sopimus on voimassa toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen on kahden vuoden optio jatkaa liikennöintiä.

– Minulla on niin paljon elämää siellä Tampereella, että on päästävä kulkemaan. Nauratti, kun tuli mieleen, että minun kohdallanihan tämä tarkoittaa: Nyssellä kaupunkiin mökille, Nyssellä maalle kotiin!

Toimiva joukkoliikenne on pienelle kunnalle peruspalveluna myös imagokysymys. Tällä hetkellä tilanne on hyvä, sillä Kuhmoisista pääsee linja-autolla paitsi Tampereelle myös Lahteen ja Jämsään.

– Olen viihtynyt Kuhmoisissa uskomattoman hyvin. Täällä on hirveän kivoja ihmisiä ja minut on otettu hyvin vastaan. Joka kerta kun matkustan tänne kotiin ja näen bussin ikkunasta kyltin kunnanrajalla, sydämessäni läikähtää. En tiedä, mitä tällekin kylälle tapahtuu, jos Nysse lopettaa, Ågren toteaa.