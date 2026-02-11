Kolumni: Aivovientiä ja aivotuontia – Kuhmoinen edition

KUHMOISISSA PUHUTAAN usein aivoviennistä. Siitä, kuinka nuoret ja fiksut pakkaavat reput, lähtevät opiskelemaan ja katoavat maailmalle parempiin postinumeroihin. Kuntaan jäävät kuulemma vain mökit, metsät ja muistot.

Tarinassa on tuttu kaiku, mutta totuus on – kuten yleensä – vähän monimutkaisempi. Aivoja nimittäin myös tuodaan.

Tilastojen mukaan Kuhmoisten muuttotase ei ole läheskään niin synkkä kuin Nesteen Parlamentissa annetaan ymmärtää. Työllisten nettotappio on hädin tuskin mitattava, ja keski- ja hyvätuloisten muuttajien osalta Kuhmoinen pärjää jopa yllättävän hyvin. Jos tämä olisi urheilua, sanoisin: emme ole putoamassa farmiin, vaikka yleisö huutaa jo tuomaria paikalle.

Todellinen kipukohta löytyy nuorista. 17–25-vuotiaat lähtevät – eivät siksi, että Kuhmoinen olisi huono paikka, vaan siksi, että täällä ei voi opiskella kaikkea sitä, mitä elämässä haluaa opiskella. On aika epäreilua kutsua tätä aivovienniksi. Kyse on pikemminkin aivojen välivarastoinnista.

Samaan aikaan Kuhmoisiin muuttaa ihmisiä, joilla on kokemusta, osaamista ja usein myös etätyö. He tulevat Helsingistä, Tampereelta ja muista paikoista, joissa kahviloita on enemmän kuin parkkipaikkoja. He eivät ehkä kutsu itseään aivotuonniksi, mutta sitä he juuri ovat.

Ja sitten ovat vielä kausiasukkaat. Kuhmoisissa heitä on yli kaksinkertainen määrä vakituisiin nähden. Jos aivot painaisivat, kunta vajoaisi Päijänteen pohjaan. Kausiasukkaat eivät näy väkiluvussa, mutta näkyvät kaupan kassalla, tapahtumissa ja talkoissa – ja usein onneksi myös Kuhmoisten Sanomien mielipidekirjoituksissa.

Ehkä meidän pitäisi siis lakata puhumasta pelkästä aivoviennistä ja alkaa puhua aivokierrosta. Aivot lähtevät, palaavat, vaihtavat maisemaa ja joskus jopa asuinpaikkaa.

Kysymys ei ole siitä, miten estämme lähdön. Kysymys on siitä, miksi tänne olisi hyvä tulla takaisin – ja jäädä lopulta pysyvästi.

Ja siihen vastaus ei löydy vaikerruksesta, vaan tavoitteista ja teoista.

Liisa Brander-Keskinen