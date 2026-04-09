Kolumni: Kuhmoinen – Pirkanmaan paratiisi – vetovoimatekijäkö?

SUOMEN PIENIMMISSÄ kunnissa elinvoimaisuus alkaa olla vähissä. Tärkeät vetovoimatekijät, esimerkiksi puhdas ja kaunis luonto sekä hyvät palvelut ja liikenneyhteydet eivät tulevaisuudessa meille pelkästään riitä, vaan tarvitsemme jo olemassa olevien hyvien asioiden lisäksi niiden ylläpitoa ja kehittämistä sekä työpaikkoja ja työvoimaa, jotta kuntamme säilyy vetovoimaisena.

Hyvinvointialueet ovat toiminnassaan pyrkineet pienentämään kasvavaa kulurakennetta ja vähentäneet pienten kuntien palveluja, muun muassa hammaslääkäri-, terveys-, ja hoivapalveluja. Näitä palveluja toki saadaan vaihtelevalla menestyksellä edelleen, mutta entistä kauempana kotoa.

Nyt kamppaillaan puuttuvista varoista ja vanhenevan väestön hoivan ja huolenpidon heikkenevistä palveluista. En malta olla toistamatta itseäni asiasta, joka meillä jo vuosikymmeniä sitten tiedettiin: että väestömme vanhenee, ja että entistä iäkkäämpien hoidettavien määrä lisääntyy voimakkaasti. Samalla kun ikäännytään, kulutus kohdentuu sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Muut hankinnat on jo vuosikymmenien saatossa tehty. On pyritty voimakkaasti lisäämään yhteisöllistä asumista ja vähentämään ympärivuorokautista hoivapalvelua. Keskusteluissa on tullut esiin, että yhteisöllisessä asumisessa on sellaisia asiakkaita, jotka ehdottomasti tarvitsevat ympärivuorokautista hoivapalvelua. Meidän kunnassamme nämä monet palvelut ovat vielä toimineet. Käsittääkseni Päijännekodin toiminta on turvattu pitkälle tulevaisuuteen, mutta ehkä siihen ajatukseen ei kannata tuudittautua.

Ikuisuuskysymyksenä on, että miten saadaan meidän hiipuva kunta elinvoimaisemmaksi. Moni huokaa, että ihanaa kun tulee kevät ja kesä, kuntaraitti vilkastuu ja yrittäjille riittää jälleen asiakkaita palvelujen pariin. Tämä vaan ei jatkossa tule meille riittämään, sillä tarvitsemme ehdottomasti kuntamme elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi muun muassa toimivia ja kehittyviä yrityksiä, siistejä ja hyväkuntoisia vuokra- ja omistusasuntoja sekä liikehuoneistoja.

Tällä hetkellä meillä on hienoissa tiloissa toimivat varhaiskasvatus sekä yhtenäiskoulu. Meillä löytyy myös terveydenhuollon palveluja sekä kaksi palvelevaa ruokakauppaa ja lukuisa määrä eri alan pienyrittäjiä.

Tiedämme myös sen, että kunnassamme on jo runsaasti ikääntyneitä, ja yli 65 vuotiaiden osuus on suuri. Väestökehityksemme ei poikkea kuitenkaan valtakunnallisesti, vaan kehitys on saman suuntainen joka kunnassa. Myös runsaslukuinen kausiasukkaiden määrä, joka aktiivisesti ja vireästi toimii paikkakunnallamme, alkaa ikääntyä eivätkä heidän lapsensa välttämättä ole kiinnostuneita enää tästä mökkikulttuurista, vaan haluavat vapaa-aikansa tulevaisuudessa käyttää muutoin.

Uutta kuntastrategiaa luodaan parhaillaan ja yhteistuumin olemme pohtineet millaisia vetovoimatekijöitä meillä jo on, ja miten sitä vetovoimaa saadaan edelleen rakennettua. Kuntamme houkuttelevuuden ja kehittymisen edellytykset ovat tiivis ja hyvä, sekä luottamuksellinen yhteistyö valtuutettujen, luottamushenkilöiden, viranhaltioiden sekä kuntalaisten kanssa. Eivät siinä, että mikä puolue keksii parempia ratkaisuja. Vaikka sekin on kyllä sallittua ja toivottavaakin.



Heljä Järvinen