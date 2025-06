Korkeuseroja

Kuhmoisten aikuisyleisurheilukisojen, Kumun oman timanttiliigan, kynnyksellä on todettava, että hankalaksi on tehty korkeushypyn harjoittelu. Useiden tuhansien eurojen arvoiset uudehkot patjat ovat kentällä hyvin hankalasti avattavien lukkojen alla vanereilla peitettynä. Painavat telineet ja rima ovat varastossa lukkojen takana.

Ei kunnan omaisuus parane patjojen käyttöä suojelemalla. Toisin on Padasjoella, missä korkeushyppypaikka on alati käyttövalmiina. Suorituspaikan on oltava helpommin kaikkien halukkaiden saatavilla. Nykykäytäntö ei lisää ainakaan kylän tulevien polvien mielenkiintoa mahdollista lajin harrastamista kohtaan.



Kirjoittaja on kauppakoulun korkeushyppymestari (184 cm) vuodelta 1984. Nyt Kumun entisiä nuoria.

Pekka Silvast