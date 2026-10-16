Koululaisten lukijapostia: Turhat mopoautot ja koirapuisto Kuhmoisiin

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN kahdeksasluokkalaiset kirjoittivat äidinkielen tunnilla mielipidekirjoituksia, joita Kuhmoisten Sanomat lähiviikkoina julkaisee. Kirjoitukset julkaistaan nimettöminä, mutta kirjoittajien henkilöllisyys on Kuhmoisten Sanomien tiedossa. Paikallislehti kiittää kirjoittajia ja kannustaa eri-ikäisiä lukijoita vastaamaan nuorille kirjoittajille.

Mopoauto on tarpeeton hankinta

AINA, KUN olen auton kyydissä ja eteen kurvaa mopoauto, alan raivoamaan. Ne ovat aina tien tukkeena ihan joka paikassa. Niiden ohitse ei pääse helposti pienillä teillä. Odottaisitte ajokortin ja auton saamista ennen kuin ostatte mopoauton.

Ennen ajettiin mopoilla. Nyt ajellaan pienillä kopperoilla ja ollaan tien tukkeena. Näissä mopoautoissa ei ole muutenkaan edes tehoja hirveästi.

Mutta ymmärrän kyllä, jos asuu kaukana tai on harrastuksia kaukana, eivätkä vanhemmat pysty viemään tai ei ole muuta kyytiä. Niissä on enemmän säilytystilaa tavaroille, eikä kastu jos sataa vettä.

Mielestäni olisi hyvä, jos käytettäisiin mopoja niiden mopoautojen sijasta, että ei oltaisi muun liikenteen tukkijana.

Mopojen puolesta

Koirapuisto Kuhmoisiin

MENEN LENKILLE ja haluan päästää koirani vapaana juoksemaan, mutta ei ole mitään paikkaa. Koirani joutuu olemaan koko lenkin hihnassa, eikä se pysty purkamaan ylimääräistä energiaansa hihnassa.

Ongelma on se, että koirilla ei ole paikkaa, missä juosta vapaana. Ongelma ratkaistaisiin niin, että asia vietäisiin kunnanvaltuustoon. Siellä voitaisiin sitten päättää, saataisiinko Kuhmoisiin koirapuisto. Minusta se kyllä tarvittaisiin. Kun koira on päivän yksin kotona, koiralle tulee energiaa, jota ei pääse heti purkamaan. Kun olisi koirapuisto, koirat voisivat purkaa energiaansa siellä.

Koirapuistossa koirat voisivat tavata uusia ystäviä, kuten ihmisetkin. Koira sosiaalistuisi siellä. Ja koirat voisivat juosta siellä vapaana. Siitä olisi paljon iloa koiraihmisille. Koira saisi hyvin liikuntaa siinä.

Kuhmoisten koirapuisto voisi olla kahtia jaettu niin, että olisi pienille ja isoille koirille omat puolet. Kummankin puolilla voisi olla vesihana ja vesikuppi. Ja pallojakin voisi olla ja muita leluja, samoin ihmisille penkkejä, joissa istua. Se voisi sijaita keskustassa puistossa, jonne olisi helppo löytää. Ja alue olisi hyvä rajata korkeilla aidoilla. Koirapuisto siis edistäisi koirien hyvinvointia monin tavoin.

Koiran omistaja