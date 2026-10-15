Vain yksi harrasteryhmä haki LähiLahjoitusta – partiotoimintaa voi tukea äänestämällä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

LÄHITAPIOLA KESKI-SUOMEN LähiLahjoitus-kampanja käynnistettiin elokuussa, ja nyt kampanjassa on päästy äänestysvaiheeseen. Kuhmoisista kampanjaan tuli vain yksi hakemus – Kuhmoisten Korpisudet ry:ltä lasten ja nuorten partiotoimintaan.

LähiTapiola Keski-Suomen LähiLahjoitus-kampanja keräsi yli 200 sääntöjenmukaista hakemusta, ja nämä hakijat kisaavat nyt tuhannen euron tukisummista. Yhteensä jaossa on 100 000 euroa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastamiseen. Äänestyksellä valitaan 70 tuensaajaa ja loput 30 päättää LähiTapiola Keski-Suomen valintaraati.

– Äänestys on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta hakemusten määrä jäi hieman aiempia vuosia vähäisemmäksi. Joiltain keskisuomalaisilta kunnilta ei tullut lainkaan hakemuksia. Tämä jopa hieman ihmetyttää, sillä 30 tuensaajaa valitaan valintaraadin päätöksellä. Pientenkin paikkakuntien harrasteryhmillä on siis erittäin hyvä mahdollisuus tuen saamiseen, vaikka äänestäjiä ei olisikaan niin paljoa. Valintaraati huolehtii, että lahjoituksia jaetaan mahdollisimman laajasti ympäri Keski-Suomea ja erilaisille harrasteryhmille, kertoo LähiTapiola Keski-Suomen viestintäasiantuntija Maija Heikkinen.

Suosikkiaan tukisumman saajaksi voi äänestää LähiTapiola Keski-Suomen edut ja kampanjat -sivustolla lokakuun 18. päivään saakka.