Lukijapostia: Fiilistelyä lyhtylenkillä

MIELEISEN REITIN fiilistelyodotus loppui jo alkuunsa, kun reitin varrelta löytyi kynttilätuikkeen sijaan useampi rikottu lyhty. Toisenlaisia ”fiilistelijöitä” on jälleen ollut asialla. Myrsky ei lyhtyjä ollut rikkonut, sen verran tarkkaa työtä oli tuholainen (tai tuholaiset) tehnyt.
Yksi lyhty oli kadonnut kokonaan, jäljellä olivat vain ripusutuslanka ja lasinsirut. Kivaa.
Lenkkeilijät eivät näin toimi, tohdinko epäillä taas koululaisia? Jotta kaikki koululaiset eivät saisi pahantekijän mainetta, toivon tekijöiden esiintuloa
ja annan palkkion asian selvittäjälle, sillä ”niin minä mieleni pahoitin”.
Tervetuloa reitille kynttilä ja tulitikut taskussa, saa laittaa mihin (ehjään) lyhtyyn tahansa.
Päivi Sorri