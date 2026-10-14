Lasten syysriehassa arvuuteltiin kuhmoislaisia murresanoja – montako sinä tietäisit?

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
SYYSRIEHA LAITTOI lapset liikkeelle syyslomaviikon keskiviikkona. Kuhmolan yläkerrassa lomalaisilla oli mahdollisuus arvailla murresanoja, askarrella erilaisia sieniä ja värittää paloja syksyiseen palapeliin.
Liikuntaseikkailu laittoi lapset etenemään metsän eläinten lailla. Viidellä rastilla tuli loikkia kuin sammakko, käyttää ketun ketteryyttä, kokeilla kömpiä kuin karhu, tasapainoilla pöllön lailla ja heitellä käpyjä kuin orava.
Puolen päivän tietämillä järjestetyllä Lähitorilla kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti kertoi Kuhmoisten murteesta. Liikuntatoimen arkistoista oli löytynyt vanha murretesti, jonka Kuhmoisten Sanomat julkaisee tämän jutun yhteydessä. Vastausvaihtoehdot keksittiin helpottamaan lasten urakkaa, mutta olisitko sinä tiennyt oikeat vastaukset ilman niitä? (Vastaukset löytyvät jutun lopusta.)
1) Mikä kuhmoislaisella on, kun hänellä on läyhke?
a) hikka, b) kuuma, c) kiire, d) paha haju nenässä
2) Mitä Kuhmoisten murteessa tarkoittaa ilmaus asparaastaan?
a) panna parastaan, b) varta vasten, c) juorutaan, d) raastaa jotain
3) Missä kuhmoislainen on, kun hän on kalveessa?
a) laaksossa, b) kylvyssä, c) kanootissa, d) varjossa
4) Mitä kuhmoislainen tarkoittaa, kun hän käytti ilmausta huuksilleen?
a) tarkasti, b) hätiköiden, c) hujauksessa / nopeasti, d) suunnillen / osapuilleen
5) Mitä kuhmoislainen murresana kuukuaminen tarkoittaa?
a) nukkumista, b) uimista, c) yöjuoksua, d) kaatumista
6) Mitä kuhmoislainen tekee, kun hän jymähytteä?
a) kaataa puun, b) lyö jotain, c) pettää, d) naurattaa
7) Missä kuhmoislainen on, kun hän on ropakossa?
a) märässä, kuraisessa maassa, b) suolla, c) risukossa, d) lammessa
Tuntuiko helpolta? Osaatko nämä bonuskysymykset?
8) Mikä on uhersin?
9) Entä kenkkäys?
10) Ja kerste?
Vastaukset: 1c, 2b, 3d, 4d, 5d, 6c, 7a,
8: kairaa muistuttava esine, jolla tehtiin reikiä
9: lahjoitus
10: kovettunut hangen pinta