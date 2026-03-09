Kuhmoislaiset kylmän veden maailmanennätysviestissä



TEKSTI ARJA MÄKELÄ



Talviuinnin MM-kisat ja maailmanennätysviesti, mikä olisikaan parempi syy matkata viikonlopuksi kulttuuripääkaupunki Ouluun?

Ei niinkään kilpailuhenkisinä, mutta uteliaina tapahtumaa kohtaan meitä lähti Kuhmoisista kolme kylmäuinnin ystävää Oulun junaan. Osallistuimme 25 metrin uintiosuudella ennätysviestiin.

Jännittynyt ja iloinen kisatunnelma sekä Oulujoen jäälle tehty uima-allas odottivat meitä Raatin liikuntakeskuksen ympäristössä. Osallistujia paikalle oli kerääntynyt yhteensä parituhatta, 50 eri maasta.

Jotain taikaa kylmässä vedessä on, sillä jokainen kisa-alueella liikkuva oli kuin iloa nostattavan pillerin vaikutuksen alainen.

– Tapahtuman yhteisöllisyys oli läpitunkevaa. Kukaan ei ollut yksin ja kaikki kannustivat toisiaan. Riemu ja ilo välittyi kaikesta, hehkuttaa Liisi Lius.

Perjantai-illan pimentyessä odottelimme omaa uintivuoroamme. Aika ei käynyt pitkäksi, sillä jokainen ympärillä nauroi, lauloi ja tanssi. Meno oli kuin parhaissa bileissä. Ainoana ja yhteisenä päihteenä tarvittiin vain intohimo kylmään veteen.

Maailmanennätykseen ei 762 uimaria riittänyt, mutta saimme uida osamme Suomen pisimmässä talviuintiviestissä. Kahden vuoden takainen maailmanennätys Tallinnassa, 804 uimaria, jäi voimaan.

Suomessa 20 vuotta sitten perustettu International Winter Swimming Association järjestää talviuinnin MM-kilpailut joka toinen vuosi. Vuoden 2028 kisat pidetään ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolella, Argentiinan Patagoniassa. Taisimme luvata muutamalle argentiinalaiselle kisakaverille näkevämme siellä seuraavaksi.