Kunta yhtenäistää viestintänsä ilmettä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KUNNANHALLITUS hyväksyi sekä kunnan viestintäsuunnitelman että graafisen ohjeistuksen maanantaisessa kokouksessaan. Viestintäsuunnitelma korvaa kunnan nykyisen viestintäohjeen. Se määrittelee viestinnän periaatteet, kanavat ja vastuut sekä tukee avointa tiedonkulkua, osallisuutta ja kunnan myönteistä mielikuvaa.
Suunnitelman liitteeksi tuli graafinen ohjeisto, joka määrittelee visuaaliset elementit ja niiden käytön kunnan viestinnässä. Ohjeiston tarkoituksena on luoda viestinnälle yhtenäinen visuaalinen ilme. Se sisältää muun muassa ohjeet tunnuksesta, väreistä ja kirjaimista, jotka muodostavat kunnan yhtenäisen ilmeen.
Ohjeiston on valmistellut elinkeinotoimi yhteistyössä paikallisen mainostoimisto Visubirdin kanssa.