Kipparin kauppias Markus Ahonen siirtyy Jämsään

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
K-MARKET KIPPARIN kauppias Markus Ahonen siirtyy syyskuussa Jämsään. Asiasta kertoi tiistaina 17. elokuuta Jämsän Seutu. Ahonen on toiminut Kuhmoisissa kauppiaana yli kahdeksan vuoden ajan.
Kipparin toiminta jatkuu aivan normaalina. Ahonen kertoo jatkavansa Kipparin kauppiaana Jämsän kauppojen rinnalla.
– Kippari ei ole lopettamassa toimintaansa, Ahonen kertoo Kuhmoisten Sanomille sähköpostitse.
Ahonen aloittaa kauppiaana K-Market Viljassa Jämsänkoskella ja K-Market Kaipolassa. Ahonen on asunut Jämsän seudulla koko ikänsä.
Artikkelia muokattu 19.8. klo 12.08. Lisätty Ahosen kommentit ja tieto Kipparin toiminnan jatkumisesta.